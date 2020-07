Manchester United vs. Leicester City EN VIVO: Hora, canal y cómo ver el duelo por la Premier League

ESPN EN VIVO | Ver Manchester United vs. Leicester City ONLINE GRATIS por la Premier League. El Manchester United vs. Leicester City se juega en el King Power Stadium desde las 10.00 a. m. (hora en Perú) por los canales de transmisión por Internet: ESPN. Recuerda que si quieres ver fútbol en vivo online, en La República Deportes puedes seguir el minuto a minuto, el resultado del marcador, goles y el resumen final.

Con la cabeza en la Champions #MUFC pic.twitter.com/kbX6R9MW6R — Manchester United (@ManUtd_Es) July 25, 2020

Antes de la última jornada, el Leicester está lejos de llegar a la Champions League, después de haber perdido esta semana su lugar en la zona ‘Champions', donde estaba desde septiembre. Estarán especialmente presionados para ganar, mientras que al Manchester United le vale el empate.

La dinámica de resultados del Leicester no es la mejor, con apenas tres victorias en los trece partidos disputados desde la recaudación del campeonato a mediados de junio.

El equipo de Brendan Rodgers, Leicester City sigue además mermado por la ausencia de James Maddison, Ben Chilwell y Ricardo Pereira, lesionados desde hace varias semanas.

Por contra, el Manchester United lleva una gran racha en la Premier League, donde no pierde desde su caída en enero ante el Burnley (9º, 54).

Manchester United asegurará su lugar en la Champions League en caso de lograr los tres puntos. En caso de un empate todavía podrá lograrlo. ‘Los diablos rojos’ quieren volver a lo más alto de Europa.

El Leicester necesita ganar para jugar la próxima Champions. Le podría valer un empate, pero para ello necesitaría que el Chelsea pierda contra el Wolverhampton, que buscará asegurar un lugar dentro de la zona de Europa League.

¿Dónde ver el Manchester United vs. Leicester City EN VIVO?

- Argentina - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil - DAZN

- Chile - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela - ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Estados Unidos - NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- España - DAZN

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leicester City EN VIVO?

Revisa la guía de horarios para saber desde qué hora seguir el partido Manchester United vs. Leicester City EN VIVO por la última fecha de la Premier League.

Costa Rica: 9.00 a. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 12.00 p. m.

España, Francia, Italia: 5.00 p. m.

Manchester United vs. Leicester City EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Manchester United vs. Leicester City EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

