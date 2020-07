Juventus vs. Sampdoria EN VIVO | ONLINE GRATIS | Juegan HOY por la jornada 36 de la Serie A 2019/2020, desde las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Juventus Stadium, de Turín, con transmisión por TV a cargo de ESPN 2 y Rai Italia. También puedes seguir este encuentro EN DIRECTO a través de La República Deportes, que te lleva el minuto a minuto con los goles, las mejores jugadas, incidencias y el resumen más completo al término de este partido del fútbol italiano.

Juventus vs. Sampdoria EN VIVO: pronóstico

Juventus depende de sí mismo para alzarse con el título de la Serie A en esta fecha. El equipo ‘Bianconero’ solo necesita ganar para proclamarse campeón por novena temporada consecutiva. Al frente tendrá a la Sampdoria, rival contra el que tiene un historial ampliamente a favor, pero ante el que ha caído en dos de sus últimos cinco cruces.

A falta de tres partidos para el final de la temporada, los dirigidos por Maurizio Sarri han podido mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, aunque con un rendimiento no todo lo regular que se desearía. De todos los competidores que tenía por el título hasta antes de la reanudación del torneo, ya solo Inter de Milán es el que tiene opciones, aunque estas son escasas y dependen también de que la ‘Vecchia’ tropiece más de una vez.

“Queremos los tres puntos y conseguir nuestro objetivo. Tenemos que luchar y no perder la cabeza, porque estar cerca no cuenta para nada”, declaró el técnico Maurizio Sarri en conferencia de prensa previa al duelo. “Sampdoria no es un equipo fácil. Son ordenados, y estarán motivados porque vienen de perder un clásico. Pero la motivación más importante será la nuestra”, agregó.

Este encuentro también es vital para las aspiraciones personales de la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo. El portugués está segundo en la tabla de goleadores, con 30 anotaciones esta temporada, solo una menos que Ciro Immobile. Contra el rival de este domingo, ‘CR7′ suma tres goles en dos partidos, por lo que no sería raro que llegue a festejar alguno más esta jornada.

La Sampdoria supo recuperarse del bajón que sufrió en el reinicio de la competencia y llega con cinco victorias en sus siete últimos juegos. Salvado del descenso, pero sin chances de clasificar a un torneo internacional, el conjunto dirigido por Claudio Ranieri solo puede aspirar a aguarle la fiesta al vigente campeón y condenarlo a esperar un partido más para celebrar su tan ansiada consagración.

¿Qué resultado necesita Juventus para campeonar?

A Juventus solo le hace falta un triunfo para ser campeón de la Serie A 2019/2020, por cualquier marcador. Un empate le añadiría algo de suspenso a la situación, aunque seguiría teniendo la primera opción. Una derrota, en tanto, podría empezar a preocupar a los hinchas, teniendo en cuenta que el Inter está al acecho con solo cuatro puntos menos.

Juventus vs. Sampdoria: alineaciones probables

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Matuidi, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Jankto, Depaoli, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

