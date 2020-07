Se dice que debemos estudiar la historia para no volver a cometer los mismos errores del pasado, sin embargo, en Ferrari hay una tendencia en repetirla si es que esto lleva a una posibilidad más concreta de victoria. La escudería italiana no le hace asco a repetir polémicas, si funcionó con Schumacher y Barrichello, por qué no hacerlo de nuevo con Alonso y Massa.

Al llegar al Gran Premio de Alemania, la temporada 2010 no había sido la mejor para Ferrari. Fernando Alonso, su carta principal, había ganado una sola carrera y se encontraba detrás de los dos Red Bull y los dos McLaren.

Para la carrera en tierras ‘teutonas’, Ferrari hizo modificaciones que funcionaron a la perfección y sus dos pilotos lideraron el grueso de la competencia. Sin embargo, quien tomó el primer lugar no fue el asturiano, sino el brasileño Felipe Massa.

Ferrari solo pensaba en el campeonato, un triunfo de Alonso los metía de nuevo en la competencia por el título de pilotos. Y como si de una jugarreta de la historia se tratase, un brasileño volvió a ser víctima de la codicia italiana, tal y como sucedió en el Gran Premio de Austria 2002.

“Fernando is faster than you (Fernando es más rápido que tú) ¿Puedes confirmar que captaste el mensaje?”, fueron las palabras que escuchó Massa desde la base de Ferrari. Y sí, entendió perfecto el mensaje, ya que en la vuelta siguiente dejó pasar a Alonso. “Ok compañero, buen chico. Ahora pégate a él, lo siento”, le comunicaron una vez completada la maniobra.

Pese a que se lo dijeron de manera sutil, el dolor provocado por dejar pasar lo que hubiera sido la única carrera ganada de Massa en el año, lo dejó marcado de por vida. Fernando Alonso fue el ganador de la carrera, aunque después fue el blanco de todas las críticas y Ferrari fue multado.

La prohibición a las órdenes de equipo que nació en 2002 con la polémica entre Schumacher y Barrichello se revocó en el 2010 con esta controversia, ya que, evidentemente, el castigo no funcionaba para disuadir a las escuderías. Al final, esta treta no tuvo los frutos deseados, pues Sebastian Vettel se quedó con el título de pilotos y Red Bull con el de constructores.

