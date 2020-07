Carlos Bustos: “Melgar siempre hizo grandes partidos en Lima”

El FBC Melgar no ha jugado, en lo que va del año, en Lima. Por la Copa Sudamericana jugó en Bolivia y por la Liga 1 le tocó visitar Juliaca, Cusco y Cajamarca. Para el reinicio del torneo en la capital el entrenador, Carlos Bustos, considera que no habrá problemas para que el equipo se adapte rápidamente.

El argentino confía en un buen desempeño de sus jugadores en el llano y recordando que el año pasado se lograron resultados importantes en los estadios limeños.

“La decisión de jugar en Lima es la mejor porque es la ciudad que puede albergar a los 13 equipos de provincias. No me ha tocado jugar con Melgar en Lima el 2020 pero siempre ha hecho grandes partidos y no creo que nos cueste tanto adaptarnos o hacerlo rápido”, refirió. Bustos elogió y está conforme con la sede de entrenamientos en el colegio Santa María en Surco.

En su última conferencia de prensa virtual desde Arequipa el entrenador que tomó las riendas del club “rojinegro” en este año aseguró que tiene un plantel amplio para dar pelea en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana en la que está en la segunda fase. También mostró su desacuerdo en que se haya reducido la Bolsa de Minutos que daba chance a los menores de 20 años a participar de los partidos profesionales por la Liga 1.

“Hay clubes como Melgar que trabajamos en forma seria el tema de menores y no sé porque se tomó esa decisión. Tampoco tengo el fundamento para poner cinco extranjeros en cancha. Lo que sí me agrada es que pueda haber cinco cambios por partido”, declaró. Melgar no jugará partidos amistosos previos al oficial con la Universidad César Vallejo.