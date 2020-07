Carlos Stein: Facundo Parra espera vuelo humanitario para llegar a Perú

Liga 1. El futbolista de nacionalidad argentina, Facundo Parra, se convertirá en nuevo delantero de Carlos Stein, así lo señaló el propio jugador, que espera llegar lo antes posible a Lima para incorporarse al equipo chiclayano.

“Por suerte he jugado en muchísimos lugares y en todos los lugares siempre fui querido, no tanto en Brasil porque no me tocó jugar, pero en los demás siempre me fue bastante bien y tuve muy lindas experiencias”, contó al programa ‘Hora Punta’ de Radio Ovación.

El futbolista dio detalles de cómo se dieron las negociaciones con el cuadro chiclayano.

“Me llamó un representante de Argentina que tenía relación con otro de Perú, nos pusimos en conversaciones, me preguntaron si me interesaba. Acá no hay ni indicio de cuándo puede arrancar el torneo o cuándo se puede empezar a trabajar. Teniendo esta oportunidad decidí ir a jugar para allá”, aseveró.

“En su momento jugué con ‘Ñol’ Solano (en el club A.E. Larisa de Grecia), tengo buena relación con él. Hablé también con el técnico y espero estar lo antes posible allá”, concluyó.

Lo de Pereira se dilata

Como se recuerda, Carlos Stein también le lanzó oferta al delantero uruguayo Pablo Pereira, sin embargo, el problema de la falta de vuelos ha dilatado todo.

Los más probable es que finalmente Parra sea el que firme por Stein, debido a que se estima una nueva programación de vuelo humanitario procedente de Argentina.