Una seria acusación recae en el retirado futbolista español, David Villa. Una extrabajadora del New York City FC de la MLS de Estados Unidos, club donde el exdelantero jugó desde 2015 hasta 2018, lo denunció por acoso sexual en redes sociales.

La mujer, que se identifica como Skyler B en Twitter, reveló en una serie de mensajes que, durante su estancia en el equipo de la ciudad neoyorquina, fue víctima de tocamientos indebidos por parte del exjugador, en complicidad con sus jefes.

“Pensé que había obtenido la oportunidad de mi vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que tuve fue a David Villa tocándome todos los días y a mis jefes creyendo que era algo gracioso. Las mujeres con el coraje suficiente para narrar sus historias fuerte y claro son mis héroes. Algún día”, indicó.

La mujer, quien no especificó el puesto que ocupó dentro del NYCFC, agregó que esta desagradable experiencia “arruinó sus sueños”, por lo que ahora busca darle un giro repentino a su carrera. Asimismo, siguió con los señalamientos hacia Villa.

“Garantizo que su alguien le dice mi nombre a David Villa, él no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. En raras ocasiones, había días donde no me tocaba o me acosaba verbalmente, pero nunca se tomó la molestia de aprenderse mi nombre”, expresó.

Por su parte, el club emitió un comunicado afirmando que se toman el caso “extremadamente en serio” ya que “en ninguna área de la organización se tolera el acoso de cualquier tipo”. Sostuvieron que el hecho ya se encuentra bajo investigación.

Villa ya se pronunció al respecto, también mediante una comunicación oficial, en donde aseveró que las acusaciones “son completamente falsas” y que tampoco ha tenido comunicación directa sobre el tema con ninguno de los involucrados. Cuestionó que los hechos no hayan salido a la luz anteriormente y pidió respeto para su “presunción de inocencia”.

