La Selección Peruana de Fútbol ha visto crecer a grandes talentos dentro de sus filas, quienes han demostrado su amor por ‘La Bicolor’ entregándolo todo en cada partido del equipo. Es esa misma entrega la que sale a relucir entre los futbolistas que, pese a tener doble nacionalidad, decidieron en algún momento de sus carreras apostar por el Perú y representar a su país.

Claudio Pizarro, Jean Pierre Rhyner y Raúl Ruidiaz son algunos de los jugadores más conocidos que decidieron dar la cara por la ‘La Blanquirroja', algunos de ellos durante el periodo de Ricardo Gareca, el cual marcó el regreso de nuestro país al Mundial de Rusia 2018.

Jean Pierre Rhyner

Recientemente convertido en jugador convocable, según anunció la Selección Peruana de Fútbol, Jean Pierre Rhyner tiene doble nacionalidad. De padre suizo y de madre peruana, nació el 16 de marzo de 1996 en Suiza.

Debido a su corta edad, aún le queda mucho por demostrar en el mundo del futbol. Sin embargo, su talento para este deporte es notable. Actualmente, juega como defensa central en el Cádiz CF de la Primera División de España. Es importante mencionar que el futbolista había expresado con anterioridad su deseo de formar parte de ‘La Bicolor'.

“Espero la habilitación de FIFA para poder jugar en la selección, pero ser convocado depende de mí, estoy preparado y con mucho gusto voy a defender los colores de Perú. Me ilusiono con poder ser convocado para octubre. Con Gareca nunca hablé personalmente, pero sí con gente de la federación que me visitó en España”, expresó al respecto.

PUEDES VER Selección peruana oficializó que Jean Pierre Rhyner es convocable

Claudio Pizarro

Claudio Pizarro es, probablemente, la figura más famosa dentro de esta lista. ‘El Bombardero de Los Andes’ cuenta con tres nacionalidades: la peruana, ya que nació en el Perú el 3 de octubre de 1978. La italiana, por parte de su padre y abuelos. Y finalmente la alemana, debido a los cerca de 20 años que vivió en Alemania.

Dejando de lado su nacionalidad alemana, la misma que adquirió hace apenas un par de años, Pizarro tuvo siempre la oportunidad de desarrollarse en la Selección Italiana. Contaba con el talento y la posibilidad de clasificar a la Copa Mundial de Fútbol a través de ese país, cosa que no podía realizar tan fácilmente con la Selección Peruana.

Sin embargo, Claudio Pizarro decidió dar la cara por ‘La Bicolor’ debido al sentimiento que lo unía al Perú; el país en el que nació, creció e inició su talentosa carrera como futbolista.

Raúl Ruidiaz

Por su parte, Raúl Ruidíaz Misitich cuenta con doble nacionalidad. Nacido en Perú el 25 de julio de 1990, tiene ascendencia croata debido a su mamá. Su formación futbolística se inició completamente en su país natal, sin embargo, ‘RuiDios’ tuvo la posibilidad de desarrollarse en algunos de los clubes más reconocidos de Croacia.

La Selección de Croacia tiene, también, una presencia constante en la Copa Mundial de Fútbol. Pese a ello, la Selección Peruana se ha visto favorecida con el talento de ‘La Pulga’ quien desde su debut con ‘La Blanquirroja’, en el año 2011, sigue siendo convocado y se ha convertido en una de las piezas clave para el desarrollo del equipo.

Beto da Silva

De padre brasileño y madre peruana, Beto da Silva nació en Perú el 28 de diciembre de 1996. Sus primeros años los vivió en Brasil, sin embargo regresó a su país natal a los 13 años de edad, lo cual determinó su desarrollo profesional en suelo peruano. Tres años después debutaría con el Sporting Cristal, desde donde iniciaría su carrera en el fútbol.

El jugador estuvo presente en la Selección Peruana, a través de la categoría sub 15, sub 17 y sub 20. Pudo debutar con la selección mayor en el 2016, durante un partido con Trinidad y Tobago.

Cristian Benavente

Cristian Benavente nació el 19 de mayo de 1994 en España. Es hijo de padre español y madre peruana. Su carrera en el fútbol inició en el país europeo, donde demostró su gran talento para el ‘deporte rey'. Sin embargo, a temprana edad, pudo formar parte de la Selección de Menores de Perú.

Su vínculo con el país nace debido a su mamá y a su abuela, ambas de nacionalidad peruana, quienes le inculcaron desde pequeño mucho cariño y respeto por su patria. Por lo que terminó decidiendo representar al Perú en diversos partidos de ‘La Blanquirroja'.