La responsabilidad por asumir el cargo que en algún momento dejará Paolo Guerrero en la selección peruana podría recaer en el delantero ‘Beto’ da Silva, quien es uno de los elementos que Ricardo Gareca ha tomado en cuenta en el equipo de todos.

Por su lado, el futbolista de Alianza Lima ha revelado que si bien quiere ocupar la plaza del ‘Depredador’ como atacante principal de la ‘blanquirroja’, espera hacer su propia historia y ser señalado como el sustituto del capitán, a quien admira por su trayectoria.

“Mucha gente me dice: ‘Tú debes ser el reemplazante de Paolo’. Genera motivación, pero yo no me veo como un reemplazante. Lo que ha hecho Paolo Guerrero por la selección es único, nadie lo va a reemplazar. Me gustaría hacer mi historia, algo mío”, enfatizó ‘Beto’ da Silva a América Deportes.

Además, el delantero de 23 años confesó que tiene como ídolo al actual ‘9′ de la selección peruana, así como al brasilero Alexander Pato, de quienes trata de imitar sus características cuando hace su labor en la cancha.

“A mí siempre me gusta ver a las personas con las que he trabajado y puedo decirte que mi ídolo es Paolo Guerrero. Es de los mejores con los que me tocó jugar. Uno que siempre me gustó también fue Alexander Pato, siempre trataba de copiarlo, pero hoy en día es Paolo”, sostuvo Luiz.

Mientras inicie la elección de Ricardo Gareca para su convocatoria, Da Silva prefiere concentrarse en su presente con Alianza Lima, pues manifestó que quiere recuperar su mejor momento y cobrarse las revanchas pendientes que tiene.

