Juan Jayo sobre llegada de Renato Tapia a Celta: “Tiene similitud con Casemiro”

Luego de salvarse del descenso, el Celta de Vigo confirmó a su primer fichaje para la próxima temporada, se trata del volante peruano Renato Tapia quien llega luego de pasar su fútbol varios años por Holanda y de haber jugado una Copa del Mundo con la selección peruana.

Otro de los peruanos que pasó por el Celta es Juan José Jayo Legario. Precisamente, el también exjugador de Alianza Lima expresó su alegría por la llegada de Tapia al cuadro español.

“Estoy muy feliz por Renato, ir a la Liga española le va a caer muy bien, va a poder seguir creciendo y le va a ayudar a mejorar en su fútbol. Celta es un club que tiene todas las condiciones y las comodidades para trabajar. No ha pasado por una buena temporada pero siempre está peleando los 7 primeros lugares y me imagino que para la nueva temporada buscarán pelear más arriba y cambiar lo vivido en esta última”, señaló Jayo en entrevista con Radio Ovación.

"Vigo es una ciudad muy bonita, está cerca a la frontera con Portugal, se vive bien, es una ciudad bastante ordenada, bastante limpia y creo que se puede adaptar bastante rápido", agregó.

Consultado sobre las características de juego de Tapia, Jayo lo comparó con Casemiro, volante central del Real Madrid,

“Salvando las diferencias, pero Renato tiene mucha similitud con Casemiro, tienen ese mismo modo de jugar. Renato ha aprendido a poder meterse entre los centrales y también llegar al área rival, a pesar que no es tan alto sabe ganar de cabeza y eso le puede servir bastante al Celta, que este año le ha faltado esa consistencia defensiva. En España tienes que jugar rápido, a uno o dos toques y más en esa posición, eso le va a servir a Renato”, sostuvo.

Finalmente, el ‘Pulpo’ se refirió a la competencia que Tapia sostiene en los últimos años en la selección peruana con Pedro Aquino, quien volvió a jugar con el León de México luego de superar una lesión.

“Ambos han tenido una evolución bastante importante, Aquino me ha sorprendido mucho, ir al fútbol mexicano le ha servido y no tiene temor de pisar el área. Renato me ha sorprendido porque incluso cuando no tenía continuidad ha rendido en la selección, sigo pensando que él por haber terminado su formación en Europa está un paso adelante”, sentenció.

