Mannucci usa tecnología de punta para llegar en buena forma a la Liga 1

Fútbol Peruano. Pablo Peirano técnico de Mannucci habló en conferencia de prensa virtual, sobre el desempeño que viene teniendo su equipo en estas semanas de cara al reinicio de la Liga 1. Los carlistas tienen previsto viajar el 31 de julio a Lima.

En la tricolor no descartan ningún detalle sobre todo en tecnología de punta, como el uso de polar M430 que mide pulsaciones, velocidad, entre otros ítems.

“Todo en esto nos ayuda un evaluador José Luis Dávila, el club entendió que era importante incluir esto, como también un coaching, todo debe pasar por una visualización que debe tener cada jugador hacia a dónde vamos y la tecnología sirve mucho para lo que deseamos implementar”, sentenció.

"Venimos trabajando por líneas de manera minuciosa, hay un ensamble nuevo, son 17 jugadores que no los tuve el año pasado, por ahí los que ya conocen mi trabajo, se adecuan más rápido. Hoy tenemos un equipo con características distintas, que se está trabajando con la misma intensidad", sostuvo el estratega uruguayo.

Peirano fue claro en señalar que el nivel de su equipo, recién va ir encontrando conforme pasen las primeras fechas, pero que igual no descuida detalle alguno en la preparación.

En competencia

“El nivel del equipo, vamos a buscar esa experiencia en el mismo torneo, conforme pasan las fechas, más que no se cuenta con amistosos. Estamos viajando el 31 a Lima tenemos cada detalle planificado, no me gusta trabajar sobre supuestos”, destacó.

Luego agrega, “El plantel está completo, tenemos que usar la propias variantes que tengamos desde adentro como equipo, no se va tener a nadie más de afuera. Ante alguna eventualidad tenemos que buscar esas variantes del mismo grupo, como se ha hecho en el caso de Jesús Arismendi que esperamos se recupere pronto. Ya hemos analizado esto de los cinco cambios y tener a los extranjeros en cancha también”.