Manchester United vs. West Ham EN VIVO TRANSMISIÓN OLINE desde Estadio Old Trafford por EN DIRECTO OLINE por ESPN a las 12.00 p. m. en el horario peruano por la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.

Manchester United enfrenta al West Ham con la responsabilidad de ganar y seguir soñando con el puesto a la Champions League. Los ‘diablos rojos’ no se encuentran en el mejor momento tras quedar eliminados de la FA Cup.

Desde la eliminación ante el Chelsea por la FA Cup, las críticas no han parado al portero español David De Gea. El Manchester United afronta el duelo por la Premier League con muchas dudas.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, habló sobre el error de David de Gea en el segundo gol del Chelsea y aseguró que el español hubiera parado ese disparo “100 de 100 veces”.

Nada más salir del descanso y con 0-1 en contra en el marcador, Mason Mount hizo el segundo en la semifinal de la FA Cup con un disparo centrado ante el que pudo hacer mucho más De Gea.

”No puedo hablar por la confianza de De Gea, pero mentalmente es muy fuerte”, dijo el técnico noruego en declaraciones a la cadena británica BBC. ”Sabe que debería haber parado esa en 100 de cada 100 veces, pero así es el fútbol.

Tomé la decisión de hacerle jugar y él estaba preparado para ello”, apuntó. El United terminó perdiendo el partido por 1-3 y será el Chelsea el que dispute la final de Wembley contra el Arsenal.

¿A qué hora juega Manchester United vs. West Ham?

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

Inglaterra: 6.00 p. m.

España, Italia, Francia: 7.00 p. m.

¿Dónde ver el Manchester United vs. West Ham EN VIVO?

- Argentina - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil - DAZN

- Chile - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela - ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Estados Unidos - NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- España - DAZN

Manchester United vs. West Ham: Alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka; Matić, Pogba; Rashford, Fernandes, Greenwood; Martial.

DT: Ole Gunnar Solskjær

West Ham: Fabianski; Ben Johnson, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

DT: David Moyes.

Manchester United vs. West Ham: historial reciente

- West Ham 2-0 Manchester United | Premier League

- Manchester United 2-1 West Ham | Premier League

- West Ham 3-1 Manchester United | Premier League

- West Ham 0-0 Manchester United | Premier League

- Manchester United 4-0 West Ham | Premier League

