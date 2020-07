Bernardo Cuesta tuvo su primer encuentro con los medios de prensa de Puebla en México. En la cita el jugador argentino respondió a las interrogantes planteadas y en las mismas dio opinión sobre el reencuentro con Juan Reynoso y el colombiano Omar Fernández en el club Puebla FC.

“Con Juan Reynoso nos conocemos hace muchos años y ahora el fútbol nos junta por el mismo camino”, dijo el ex jugador del FBC Melgar y con 119 goles en su cuenta con la “Rojinegra”. “Es importante estar con él porque conozco su trabajo, su manera de pensar, su filosofía, eso un punto a favor. Es importante para adaptarme lo más pronto posible al equipo”.

Sobre su fútbol y características de juego Bernardo Cuesta, quien cumplirá su primera semana de trabajo con Puebla FC, contó a la prensa: “No soy un típico 9 de área, me gusta más moverme a los espacios, soy bastante rápido y busco espacios para crear peligro. Me gusta jugar fuera del área de acuerdo a las circunstancias y tener más libertad a la hora de atacar”.

Al hablar sobre el “Parcerito” Omar Fernández aseguró que durante el tiempo jugó con él en FBC Melgar se formó una buena dupla y que le da confianza encontrarlo una vez más en el mismo equipo: “Hemos jugado varios años en Arequipa. Más allá de no jugar juntos quedó una química especial para demostrarla aquí también”.

Finalmente agradeció el recibimiento de sus compañeros y les dijo a los hinchas que los objetivos están claros y que todo su esfuerzo se verá pronto en la cancha de fútbol: “Uno conoce la historia del club, sé que hubo años difíciles pero tenemos ahora un reto personal y grupal, todos sabemos a lo que se apunta y se trabaja para ello. El objetivo es llegar a liguilla y pelear cosas importantes entre los cuatro primeros”.