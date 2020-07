Mario Salas sobre la COVID-19: “Es un partido que hay que jugar hasta el minuto 90”

Mario Salas ya se encuentra trabajando de manera regular con el primer equipo de Alianza Lima de cara a la reanudación de la Liga 1. Esto luego de pasar varios días en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus.

"Fui positivo asintomático, no presenté ningún problema, tuve la suerte de estar confinado en el hotel, digo la suerte porque no me faltó nada, todos se portaron muy bien. Me da la impresión que este virus es algo con lo que se debe combatir hasta el último minuto, en ningún momento hay que sentir que ya se ganó. Es un partido que hay que jugar hasta el minuto 90. Espero no volver a tenerlo" señaló el técnico chileno en conversación con RPP.

PUEDES VER Renato Tapia: la reacción de los medios internacionales a su llegada a Celta de Vigo

Por otro lado, el estratega chileno se refirió a los casos de indisciplina que se dieron en el club y sobre Alexi Gómez. “En general los técnicos nos adecuamos de acuerdo a cómo son algunos jugadores y los orientamos de acuerdo a las características. Alexi es una persona grande ya madura, si bien es cierto, lo que uno quiere es que crezcan profesionalmente, acá lo principal es la motivación y el compromiso que tengan los jugadores. Las motivaciones deben estar a la altura de lo que quieren los equipos”, sostuvo.

“Yo seré la persona que lideraré, pero ellos son profesionales que se deben a una institución y deben entender que esta institución le da alegría a mucha gente, esto debe ser una motivación para que no vuelvan a pasar las cosas que pasaron”, agregó.

Finalmente, Salas habló sobre el delantero Patricio Rubio y lo que podrá aportar al ataque ‘blanquiazul’. “Es un goleador y un generador de opciones, no es solo alguien que define, sino que también las crea. Esperamos que haga todo lo que ha hecho anteriormente, se sienta cómodo y que pueda desarrollarse con toda confortabilidad”, apuntó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.