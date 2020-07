Joazhiño Arroé sobre Alianza Lima: “Con Salas me siento más cómodo”

Joazhiño Arroé es uno de los futbolistas más talentosos del actual plantel de Alianza Lima; sin embargo, es criticado por cierto sector de la hinchada ‘blanquiazul’. Mario Salas espera poder sacar lo mejor del volante para que no queden dudas de su gran capacidad.

En una reciente entrevista con Depor, Joazhiño Arroé reconoció que Mario Salas lo hace trabajar de extremo o de ‘8′ cuando utilizan el 4-3-3. El ‘10′ ‘íntimo’ cumpliría una función parecida a la de Gabriel Costa en Sporting Cristal.

“Estoy bastante cómodo y entusiasmado con el modo de juego del profesor, que seguramente fue el que potenció a los jugadores de Sporting Cristal. Sacó la mejor versión de Emanuel Herrera y Gabriel Costa. Ojalá que suceda lo mismo en Alianza Lima y nos permita llegar a un nivel tan alto y cumplir el sueño de la selección peruana”, explicó ‘Joa'.

El estratega chileno le pidió a Arroé que arranque de extremo, pero que tenga la capacidad de entrar por el mediocampo. “Conversó conmigo y me dijo que con el talento que tengo y el cambio de ritmo, me hará bien arrancar de afuera y pedir la pelota hacia adentro”, agregó.

Al ser consultado sobre qué estilo le gusta más, el de Bengoechea o el de Mario Salas, el volante blanquiazul no quiso entrar en debate porque respeta a ambos entrenadores, pero reconoció que con el chileno se siente más cómodo.

Asimismo, el jugador hizo una reflexión sobre por qué no ha sido convocado a la selección peruana: “Lamentablemente en mi carrera me ocurrieron cosas que no me esperaba. En tres años tuve dos lesiones fuertes en la tibia y peroné y eso me termina estacando los sueños”.

