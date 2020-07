Beto Da Silva: “Salas tiene un estilo diferente a Bengoechea”

Beto Da Silva tiene una espina que sacarse y siente que es su deber tomar protagonismo con la camiseta de Alianza Lima. Para eso, el exjugador de Deportivo La Coruña viene trabajando parejo en los entrenamientos del club ‘íntimo’ bajo el mando del chileno Mario Salas.

“Estoy trabajando para ser protagonista y tengo las condiciones para hacerlo. Siento que este va a ser un gran año, tengo una revancha conmigo mismo. Vine mentalizado para triunfar”, señaló el futbolista en entrevista con ‘Las Voces del fútbol’.

PUEDES VER Mario Salas reveló en qué posiciones usará a sus atacantes [VIDEO]

“Me siento muy bien físicamente. No he tenido una pretemporada desde hace años y eso me pasaba factura a lo largo del año”, agregó.

Sobre la posición en la que Mario Salas lo viene utilizando, Da Silva indicó que el estratega lo ha probado en diversos sectores del ataque ‘blanquiazul’. “La pretemporada es muy buena y estamos trabajando con mucha intensidad. El profe me está probando y me dijo que puedo jugar de 9 o de extremo y que lo irá analizando”, manifestó.

PUEDES VER Mario Salas utilizaría a Patricio Rubio y Beto Da Silva juntos

En ese sentido, resaltó que el estilo de Salas es distinto al de Pablo Bengoechea, entrenador con el que trabajó en tienda ‘íntima’ en la primera parte del año. “Estamos trabajando bien y muy motivados. El profe busca que los equipos sean intensos. Hay varios cambios en la propuesta de juego. Bengoechea tenía una idea, pero Salas es un estilo diferente”, sentenció.

La reanudación del Torneo Apertura de la Liga 1 se estima para el 6 de agosto con todos los partidos en la ciudad de Lima. Alianza enfrentará en su regreso al actual campeón peruano, Deportivo Binacional, en una sede aún por definir.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.