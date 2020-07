El peleador de la WWE Rey Mysterio volvió a sufrir una fuerte lesión en el ojo en su batalla frente a Seth Rollins. El dueño del famoso ’619′ no pudo cobrar venganza contra el ex ‘The Shield', que se quedó con la pelea tras herir su visión. Rápidamente, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Rey Mysterio luchó contra Rollins en el evento WWE Extreme Rules 2020, en el cual el vencedor tenía que sacarle el ojo a su adversario. El enmascarado mexicano pudo sacarle el órgano a Seth en primera instancia, pero fue ‘El Mesías’ quien terminó por retirarle el ojo en la escalera metálica. La impactante postal provocó que infinidad de internautas crearan hilarantes memes.

Una distracción de Rey le abrió el camino a Rollins, y luego de varios segundos apretando la cara del luchador mexicano sobre la escalera del ring, Seth se separó, dejando al enmascarado ensangrentado y con gritos de dolor.

Luego, Seth Rollins le iba a aplicar un pisotón final, y al ver el ojo hecho pedazos de Rey Mysterio, vomitó frente a las cámaras del magno evento que se desarrolló en el Performance Center de Orlando, Florida.

