Este lunes 20 de julio se confirmó la cancelación de Balón de Oro 2020, evento que tuvo 63 ediciones ininterrumpidas en su historia. La revista France Football hizo el anuncio y la decisión recae en la crisis mundial debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

A través de un comunicado la prestigiosa revista expuso que por “circunstancias excepcionales” no se celebrará la premiación del Balón de Oro, así como su equivalente femenino, el trofeo Kopa dirigido al mejor menor de 21 años de edad y el Yashin, premio para el mejor arquero.

PUEDES VER Cancelan Balón de Oro 2020: por primera vez desde 1956 no se hará entrega del galardón

“Después de un análisis cuidadoso, no se cumplen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -y no debe- ser tratado como un año ordinario”, explicó Pascal Ferré, editor en jefe del medio francés, quien destacó que este panorama no permite hacer “una comparación justa” entre los elegidos.

Como recordamos el brote del nuevo coronavirus hizo que varias actividades se paralicen en el mundo, una de ellas el fútbol. Torneos como la Liga Santander, Bundesliga, Premier League, Serie A, estuvieron detenidas más de tres meses. En el caso de la Ligue 1 de Francia, las autoridades resolvieron que la competencia no se iba a desarrollar por el resto del año.

Si bien este año no habrá Balón de Oro, este evento será reemplazado por la creación de un equipo ideal con 11 futbolistas, similar a lo que realiza la FIFA anualmente, pero con la diferencia de que se incluirán a jugadores de todos los tiempos. De esa manera los 180 jurados del mundo elegirán a las estrellas.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.