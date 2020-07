Zlatan Ibrahimović no renovaría con el Milan por decir que “juega gratis”

Desde que llegó Zlatan Ibrahimović al AC Milan, el conjunto ‘rossonero’ comenzó a obtener grandes resultados, incluyendo una remontada histórica ante la Juventus. Sin embargo, los problemas entre ‘Ibra’ y la dirigencia terminarían con la continuidad de su contrato.

Zlatan dijo hace unos días para La Gazzetta dello Sport que volvió de USA solo porque le dijeron que era demasiado fácil retirarse en la MLS. “Estoy aquí por pura pasión porque básicamente estoy jugando gratis”, declaró.

La familia Singer, propietaria del grupo Elliott Magament Corporation, el fondo que maneja el AC Milan, habría tomado esto como una afrenta por lo que están molestos con el ariete, informó Il Gionarle.

La prolongación del contrato de Zlatan Ibrahimović en el AC Milan era cuestión de tiempo, sin embargo, la historia habría dado un giro tremendo tras las declaraciones del atacante sueco.

“Veremos. Tengo todavía un mes para divertirme. Hay cosas que pasan aquí sobre las que no tengo control”, dijo Zlatan a la cadena Dazn, haciendo referencia a los problemas dirigenciales.

Los medios italianos rumorean una posible llegada del alemán Ralf Rangnick como director técnico y deportivo para la próxima temporada. Esta situación alejaría al actual gerente Paolo Maldini y al estratega Stefano Pioli, con quienes Zlatan tiene una gran relación.

“Lo siento por los hinchas. Puede ser la última vez que me vean de verdad. Lean entre líneas. Con 38 años, no tengo el físico de antes y no puedo hacer todo lo que hacía antes. Me desenvuelvo con inteligencia. No estoy aquí como una mascota, quiero aportar resultados al club y a los fanáticos”, decretó el jugador del AC Milan.

