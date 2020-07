Partidos de HOY Domingo 19 de julio de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Tras la retorno de las actividades deportivas, los equipos de las ligas de Inglaterra, España, Italia y Portugal se enfrentan en una nueva jornada salvarse del descenso y asegurar su clasificación a la Champions y Europa League del 2021. La transmisión del partido por Internet podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol: domingo 19 de julio de 2020

Esta es la programación de los partidos para este domingo 19 de julio en las ligas más importantes del mundo.

Partidos de hoy en Inglaterra - Premier League

08.00 a. m. AFC Bournemouth vs Southampton

10.00 a. m. Tottenham Hotspur vs Leicester City

Partidos de hoy en España - La Liga

10.00 a. m. Deportivo Alavés vs Barcelona

11.30 a. m. Villarreal vs Eibar

11.30 a. m. Real Valladolid vs Real Betis

14.00 p. m. Atlético Madrid vs Real Sociedad

14.00 p. m. Espanyol vs Celta de Vigo

14.00 p. m. Leganés vs Real Madrid

14.00 p. m. Sevilla vs Valencia

14.00 p. m. Granada vs Athletic Club

14.00 p. m. Levante vs Getafe

14.00 p. m. Osasuna vs Mallorca

Partidos de hoy en Italia - Serie A

10.15 a. m. Parma vs Sampdoria

12.30 p. m. Genoa vs Lecce

12.30 p. m. Brescia vs SPAL

12.30 p. m. Fiorentina vs Torino

12.30 p. m. Napoli vs Udinese

14.45 p. m. Roma vs Internazionale

Partidos de hoy en Portugal - Primeira Liga

13.00 p. m. Belenenses vs Gil Vicente

15.15 p. m. Vitória Guimarães vs Marítimo

Partidos de hoy en Inglaterra - FA Cup

12.00 p. m. Manchester United vs Chelsea

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: domingo 19 de julio de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, domingo 19 de julio de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

ESPN Play Sur

DirecTV Sports Perú

ESPN 2

ESPN 2 Sur

Bet 365

Saints Live

Sky HD

Sport TV1

SPort TV3

MUTV App

Blue To Go Video Everywhere