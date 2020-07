Deportivo Municipal cayó al infierno y regresó. A punta de esfuerzo, trabajo y el apoyo de su hinchada, uno de los clubes tradicionales del país volvió a la máxima división del fútbol peruano en el 2014 luego de vivir su etapa más oscura. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de un camino hacia la estabilidad institucional, se ve nuevamente inmerso en un pozo de incertidumbre, todo de la noche a la mañana.

Edificaciones Inmobiliarias, empresa que inició su vínculo con la ‘Academia’ en el 2017 como sponsor, se disponía a tomar la administración del club por 12 años con la finalidad de sanear económicamente el club. Todo parecía encaminado hasta el viernes 17 de julio, día en que la constructora informó a la FPF que ya no invertirá en el cuadro ‘edil’ y que solicitaba la devolución de una garantía de 765.000 soles.

PUEDES VER Edificaciones Inmobiliarias comunicó que dejará de invertir en Municipal y reclama 765.000 soles

¿Qué sucedió? Lo primero que se debe precisar es que esta historia tiene 3 protagonistas: Edificaciones Inmobiliarias, la Junta Directiva de Deportivo Municipal y un comité consultivo, conformado por 5 personas, que se encargó de observar las negociaciones.

Esta comisión aprobó el convenio por 4 votos contra 1. Aldo Olcese, miembro de este grupo, dijo en su momento: “Nosotros como comité ya hicimos nuestro trabajo, solo queda que la directiva lo firme”. Esto último no ha sucedido.

Postura de la Junta Directiva

En una carta dirigida a Samuel Astudillo, presidente del Comité Consultivo del Contrato de Concesión, la Junta Directiva le expresa algunos temores provenientes del acuerdo denominado ‘Contrato de Administración’, concretamente en los asuntos de inversión.

La Junta Directiva sostiene que el documento “no se adecúa al proyecto de concesión presentado por la empresa”. Por ejemplo, aseveran que el contrato estipula que Deportivo Municipal deberá devolver la suma invertida (15 millones de soles) y que la administración recibirá un pago de contraprestación que equivale al 12 % de los ingresos anuales.

PUEDES VER Liga 1: Binacional a toda máquina rumbo a su tercera semana de entrenamientos

Según sus cálculos, el club adquiere una deuda equivalente a 30 millones de soles. "Esto está absolutamente fuera del marco del proyecto presentado por la empresa Edificaciones Inmobiliarias y fuera de lo que se entiende como contratos de concesión", aseguran.

Otro asunto preocupante para la Junta Directiva es de las facultades contractuales que “otorgan garantías reales sobre bienes del CDM en general, incluyendo la hipoteca y garantía mobiliaria, sin reserva ni limitación alguna”. Esto abriría la puerta para que la constructora hipoteque la ‘Casa Edil’.

Cabe indicar que no todos los miembros de la Junta Directiva suscriben este comunicado. El primer vicepresidente del club, José Córdova, afirmó que convocó a asamblea para el día viernes 17, la misma que no se celebró por falta de cuórum y terminó siendo el detonante para que Edificaciones Inmobiliarias “patee el tablero”. Córdova señala directamente a Alberto Borda, segundo vicepresidente, de no atender la convocatoria.

Por su parte, Gustavo León, directivo de Deportivo Municipal, fue claro en su posición contraria a la firma del contrato. “Viendo el contrato, hay una serie de cláusulas que dañan a la institución, aparte de otras cosas que no entendíamos muy bien. Esto es algo que se da entre dos partes, no hay que pelearse, nosotros reconocemos que Edificaciones Inmobiliarias es un socio estratégico en estos años, pero se ha llegado a un punto en que no hay un acuerdo y son muy distantes los puntos de vista. Nosotros les agradecemos y estamos siempre dispuestos, ellos han tomado la decisión de retirarse pero no podemos hacer lo más fácil de firmar y que se entiendan más adelante. Muchos no lo entenderán, pero nos debemos a los socios y no podemos dejar al club endeudado”, aseguró a Radio Ovación.

Edificaciones Inmobiliarias responde

Christian Herrera, representante de Edificaciones Inmobiliarias, comentó que en el contrato no hay ningún riesgo para el club. Sobre la supuesta deuda en la que incurriría Deportivo Municipal dijo: “Pusimos en el contrato la opción de cobrar con sponsoría si esa deuda no se puede pagar”, afirmó a Radio Exitosa.

"Sobre la inversión, lo entendieron como un préstamo, cuando dejamos muy claro que era una inversión de 15 millones de soles en 2 años que iba a ser recuperada siempre y cuando se generen utilidades, si perdemos es parte del riesgo que tomamos", agregó.

Por otro lado, Herrera manifestó que la dirigencia siempre mostró "falta de consideración y desinterés". "Incluso se nos plantearon metas deportivas, entre ellas campeonar tres años seguidos. No sabíamos si molestarnos o reírnos. No aceptamos, eso se sacó del contrato", sostuvo.

PUEDES VER Mannucci intensifica sus labores para llegar óptimos inicio de Liga 1

La posición del Comité Consultivo

Aldo Olcese, quien fue uno de los 4 miembros de este grupo de trabajo que votó a favor de la firma, negó que el comité haya puesto trabas. “Solo queríamos llegar a un buen acuerdo para la empresa y para el club”, manifestó a Exitosa.

El exfutbolista adjudicó la responsabilidad a algunos dirigentes del club. "Estos señores mandaron por correo que el contrato estaba mal hecho, artilugios para dejar mal parado al comité y salirse con la suya, que es que Edificaciones se vaya y quedarse con el club. El contrato era bastante beneficioso para Municipal, lamentablemente hay algunos que ven otros intereses", sentenció.

PUEDES VER Cienciano refuerza más su delantera con Adrián Ugarriza

¿Por qué es grave el retiro de la garantía?

Para asegurar la participación de Municipal en la Liga 1, el club debía presentar un aval (garantía pecuniaria) a la FPF, la misma que fue solventada el día 15 de enero de este año por Edificaciones Inmobiliarias en nombre de la institución ‘edil’. Si se accede a la devolución de los 765.000 soles exigidos por la constructora, el club se expone a futuras sanciones por parte de la Comisión de Licencias, las que podrían comprometer la presencia de la ‘Academia’ en el torneo.

Sobre ese asunto, Gustavo León indicó que vienen trabajando para sobrevivir económicamente. "Estamos viendo alternativas y tenemos que organizarnos, vamos buscando la solución y espero que la podamos encontrar como lo hicimos el año pasado", afirmó.

Edificaciones Inmobiliarias ve “muy complicado” volver a sentarse a negociar y Deportivo Municipal está a punto de perder a su principal aliado económico. El tiempo dirá si las decisiones tomadas por todas las partes fueron las correctas, lo que queda claro es que múltiples desacuerdos han llevado a que un proyecto vislumbrado por los hinchas como un punto de partida hacia el desarrollo se vaya difuminando poco a poco. En tanto, José Córdova volvió a convocar una nueva sesión de Junta Directiva Extraordinaria para el día lunes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.