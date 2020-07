Carlos Cáceda: “Gracias a FBC Melgar volví a la Selección Peruana”

Carlos Cáceda fue protagonista de las denominadas “Sesiones Rojinegras”. El portero reconoció que la continuidad en FBC Melgar y su esfuerzo por corresponder a la confianza que le dio el club le permitieron volver a la Selección Peruana y llegar hasta el Mundial de Rusia. “Terminando mi contrato en Real Garcilaso me llamó Melgar y desde ese momento en cada partido es que busco corresponder a la confianza que me dieron, eso me permitió estar otra vez en la selección”.

En sus declaraciones se destacó además que le gustaría quedarse en FBC Melgar hasta que logre ser campeón y poner en su escudo la tercera estrella. “Creo que en esta vuelta es la mentalidad de todos los compañeros. Me gustaría quedarme en Arequipa hasta lograr una tercera estrella en la Liga 1, sería cumplir un sueño a corto plazo y un reto especial”. También dijo que no lo pensaría mucho en quedarse en Melgar hasta el fin de su carrera.

El portero de FBC Melgar tiene los pies sobre la tierra y no se considera fijo en la Selección Peruana: “Primero tengo que esforzarme día a día y ganarme el puesto”. Cáceda fue titular en Perú cuando se logró un histórico triunfo ante Ecuador en Quito en las Eliminatorias pasadas. De esos momentos de gloria con la Selección Peruana recordó: “Después de ese partido nos metimos en zona de clasificación pero el equipo estaba tranquilo. De nada hubiera servido ganar en Quito si es que luego no lográbamos buenos resultados para ir al Mundial”.

En Quito también sufrió una de sus caídas más dolorosas como futbolista. Cayó por Copa Sudamericana ante La Católica. “Uno tiene que saber reponerse de los goles como esos”. Este año en nuevamente en Copa Sudamericana atajó un penal ante Nacional de Potosí en Bolivia siendo un impulso anímico importante para ganar de visita y estar ahora en la segunda fase.