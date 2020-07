Luego de concluir LaLiga Santander con una victoria por 0-5 ante el Alavés, Quique Setién, aseguró que su relación con Lionel Messi “es buena, igual que con el resto” del equipo Barcelona. Además, quiso disipar dudas sobre las conversaciones entre jugadores y técnico.

El cántabro se mostró tranquilo en la sala de prensa de Mendizorroza no sólo por el contundente triunfo ante los vitorianos, sino por su trabajo en el tiempo que lleva al frente del conjunto catalán, del cual aseguran que saldrá.

“Siempre he estado tranquilo, no es mi futuro el que me preocupa sino el del club y el equipo. Ocuparé el puesto mientras lo tenga que ocupar, yo solo me concentro en trabajar y tratar de mejorar y convencer a mis jugadores de hacer ciertas cosas”, afirmó Quique Setién.

El preparador culé confesó que hubo reunión en el vestuario tras las palabras de Lionel Messi en la derrota frente a Osasuna. “Es verdad que hemos hecho una reflexión profunda de la situación y tenemos mucha ilusión por la Champions”, apuntó Setién que asumió que limpiaron “algunas cosas”.

“Este partido nos da ese respaldo, no solo por el resultado sino también por el juego, y nos va a permitir afrontar el futuro con mucha confianza y un estado de ánimo diferente”, celebró el entrenador, que incidió en que no solo son tres puntos, sino la sensación que han transmitido incluso para ellos mismos, que les servirá también para “coger impulso”.

Quique Setién se sintió “respaldado” por todos los integrantes del Barcelona y estuvo de acuerdo con Leo Messi en que había que hacer “autocrítica global”. “Cuando juegas tantos partidos es normal que te equivoques, no es lo mismo hablar después de una derrota que de una victoria como la de hoy”, opinó Quique Setién, que insistió en ver las cosas “en un contexto más amplio”.

Con información de EFE

