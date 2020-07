Patricio Rubio afirmó que Mario Salas “es un técnico que se hace respetar mucho”

‘Comandante’ con autoridad. Mario Salas fue el elegido por la directiva de Alianza Lima para asumir las riendas del club principalmente por el grato recuerdo que dejó de su paso por Perú, donde sacó campeón a Sporting Cristal. El entrenador también cuenta con la aprobación de los jugadores blanquiazules, incluido el flamante refuerzo, Patricio Rubio.

El chileno expresó su admiración por Salas durante una entrevista con la cuenta de Instagram de su nuevo equipo. El atacante señaló estar feliz de volver a trabajar con su compatriota, pues lo calificó como alguien “estudioso y metódico”.

PUEDES VER Patricio Rubio y la anécdota que vivió en México cuando jugaba al lado de Ronaldinho

“Estoy muy contento de que me vuelva a dirigir el ‘profe’ Salas. Es muy trabajador, muy estudioso, muy metódico y eso nos viene bien. Se hace respetar mucho y el jugador le cree, eso es lo principal. Él sabe cómo juego, sabe lo que necesito”, declaró el ‘Pato'.

Respecto a su posición en el campo de juego, Rubio manifestó que está preparado para actuar en cualquier zona de la delantera en la que sea ubicado. “No tengo problemas de jugar con dos ‘9′, me ha tocado tirarme a la banda porque he jugado con grandes delanteros también, me acomodo por todo el frente de ataque”, dijo.

Por último, brindó algunos detalles de su técnica, con la que buscará ser el goleador de Alianza. “Puedo definir con las dos piernas, de chico practicaba con la izquierda para que no me costara, es importante para un delantero poder definir con las dos piernas”, contó.

Patricio Rubio fue dirigido por Mario Salas en el 2011, cuando jugaba en el Barnechea de la tercera división chilena. En ese club lograría sus mejores cifras, pues marcó 31 goles en 45 partidos jugados.

