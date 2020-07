¡Firman con la competencia! Gallows y Anderson confirman su llegada a Impact Wrestling

El 15 de abril del 2020 es conocido entre los fanáticos de la lucha libre como el ‘Miércoles Negro’, ya que ese día la WWE anunció el despido de más de 30 miembros del personal de la compañía, incluyendo luchadores, creativos y productores. Los excampeones en pareja, Luke Gallows y Karl Anderson, estuvieron en el grupo que no tuvo suerte.

Sin embargo, cumplidos los 90 días de no actividad que comprenden la mayoría de contratos de WWE, Luke Gallows y Karl Anderson, conocidos como ‘The OC’ en la empresa de Vince McMahon, ya tienen nueva casa, se trata de Impact Wrestling.

Impact Wrestling, anteriormente conocida como TNA (Total Nonstop Action), fue en su momento un potencial competidor de WWE. Sin embargo, con el paso de los años su relevancia dentro del mundo de la lucha libre fue decayendo, aunque se han mantenido activos desde el año 2002.

“¡Lo último! Los ‘Good Brothers’ han firmado con Impact Wrestling y van a estar en vivo en el PPV Slammiversary”, fue el mensaje con el que la compañía presentó a sus dos nuevas figuras en su cuenta oficial de Twitter.

Slammiversary se llevará a cabo este sábado 18 de julio y no se ha confirmado el papel que Luke Gallows y Karl Anderson tendrán en el evento. El show tiene en su cartelera la lucha entre The North (Ethan Page and Josh Alexander) vs. Ken Shamrock and Sami Callihan por los campeonatos en pareja de Impact. No se descarta que los ‘Good Brothers’ puedan entrar a esa lucha.

Otra opción es que los nuevos fichajes se enfrenten a The (Zachary Wentz and Dezmond Xavier), quienes no tienen rivales confirmados, pero que también aseguraron su presencia en el evento.

