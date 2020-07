WWE Extreme Rules 2020 EN VIVO | Ver WWE en español por Internet | LIVE STREAMING | Se llevará a cabo este domingo 19 de julio (ONLINE GRATIS vía Fox Action y WWE Network) el denominado “Show del Horror”. Este evento de lucha libre tendrá como sede el Performance Center de Orlando, Florida, y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Horarios del evento WWE Extreme Rules 2020

Si eres fan de la lucha libre y quiere ver WWE Extremen Rules 2020, donde se pondrán en juego cinco campeonatos de la compañía, aquí te presentamos los horarios del evento en los diversos países:

Perú - 6.00 p. m.

México - 6.00 p. m.

Ecuador - 6.00 p. m.

Colombia - 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida y Washington D. C.) - 7.00 p. m.

Bolivia – 7.00 p. m.

Venezuela - 7.00 p. m.

Paraguay - 7.00 p. m.

Chile - 7.00 p. m.

Argentina - 8.00 p. m.

Uruguay - 8.00 p. m.

Brasil - 8.00 p. m.

Luego de WrestleMania 36, Money in the Bank y Backlash, la WWE se prepara para llevar a cabo su cuarto evento sin público debido a que los Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos de coronavirus en el mundo.

Pese a ello, Vince McMahon se las ha ingeniado para seguir con las historias y continuar entreteniendo al universo de la WWE. En esta oportunidad, Extreme Rules 2020 —o también llamado el “Show del Horror”— promete causar una sensación de terror en diversas luchas, como la de Rey Mysterio contra Seth Rollins, donde el ganador será quien logre sacarle un ojo a su rival.

Otro combate misterioso que ha generado expectativa es la de Braun Strowman contra Bray Wyatt, quienes se enfrentarán en un Wyatt Swamp Fight, un concepto muy desconocido y donde no estará en juego el Campeonato Universal.

Cartelera del WWE Extreme Rules 2020

- Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

- Campeonato Femenino de Raw

Asuka (c) vs. Sasha Banks

- Campeonato Femenino de SmackDown

Bayley (c) vs. Nikki Cross

- Wyatt Swamp Fight

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

- Eye for Eye Match (lucha de ojo por ojo)

Seth Rollins vs. Rey Mysterio

- Campeonato de Estados Unidos

Apollo Crews vs. MVP

- Campeonatos por Parejas de SmackDown en un Tables Match

The New Day (c) vs. Cesaro & Shinsuke Nakamura

¿En qué canal ver WWE Extreme Rules 2020 en español?

Para poder perderte las mejores incidencias del evento WWE Extreme Rules 2020 en español, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network, Fox Sports y Fox Action

