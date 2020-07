Real Madrid vs. Leganés EN VIVO | Ver Madrid vs. Leganés EN DIRECTO por Internet | Se enfrentan (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports y Movistar+) por la última jornada de LaLiga Santander. Este partido se jugará en el Estadio Municipal de Butarque y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega el Real Madrid vs. Leganés?

Si quieres ver Real Madrid vs. Leganés EN VIVO, partido donde los ‘Pepineros’ tienen la obligación de ganar y esperar otros resultados para mantenerse en la Liga Santander, aquí te dejamos los horarios de este duelo:

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

El Leganés, con la moral por las nubes gracias a que han sumado diez puntos de doce posibles, recibe la visita de un Real Madrid ya campeón de LaLiga, con la obligación de ganar y esperar el resultado del Celta de Vigo, si no quiere que este sea el último partido de una trayectoria de cuatro años en la máxima categoría del fútbol español.

Todo lo que no sea sumar los tres puntos daría con los huesos del equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre en LaLiga Smartbank e incluso consiguiéndolos no hay garantía de salvación, pues el Celta de Vigo no tendría que ganarle a un Espanyol ya descendido.

El entrenador del Leganés no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid. Lo que sí es seguro es que retornarán Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo ‘Recio’ tras cumplir las respectivas sanciones.

Para el Real Madrid el partido será el fin de fiesta tras cumplir su gran objetivo de la temporada, conquistar su trigésima cuarta Liga española. En juego la imagen, el respeto a la competición y una racha que ha sido decisiva para dar la vuelta a la clasificación con el regreso del fútbol tras el confinamiento.

Diez triunfos consecutivos que Zinedine Zidane desea que sean once antes de conceder unos días de vacaciones a sus jugadores para que recarguen pilas y encarar el intento de remontada europea el 7 de agosto ante el Manchester City.

¿En qué canal ver el partido Real Madrid vs. Leganés?

Si deseas ver el partido Real vs. Granada EN VIVO por la jornada 38 de LaLiga española, en esta nota te dejamos los canales que transmitirán este partido:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Real Madrid vs. Granada: pronóstico y/o apuestas del partido

Casas de apuestas Leganés Empate Real Madrid Te Apuesto 3.10 3.35 2.02 Inkabet 3.25 3.60 2.15 Betsson 3.35 3.70 2.09 Bet365 3.10 3.60 2.15

Alineaciones probables del partido Real Madrid vs. Granada

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; Guerrero.

Real Madrid: Areola; Lucas Vázquez, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos o Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius, Benzema o Jovic.

