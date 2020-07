UFC Fight Island 2 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez pelean este sábado 18 de julio en la isla de Abu Dhabi a las 5:00 p. m. (hora peruana). Ambos peleadores definirán al nuevo campeón de la división peso mosca. El evento va por ESPN 2 y puedes seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de larepublica.pe

UFC continúa su serie de shows en la UFC Fight Island con un combate por el campeonato de peso mosca, entre el contendiente No. 1 Deiveson Figueiredo y el No. 2 Joseph Benavidez, en lo que será una revancha de su choque en febrero de este año. Además, tendrá un emocionante choque de contendientes de peso mediano, el No. 6 Jack Hermansson se enfrenta al No. 7 Kelvin Gastelum.

Figueiredo (18-1) se anotó una controvertida victoria por TKO sobre Benavidez en febrero, pero fue considerado inelegible para el cinturón vacante por haber pesado por encima del límite de la división. Quien posiblemente sea el peso mosca más fuerte de la compañía, Figueiredo tiene victorias espectaculares contra Tim Elliott, Alexandre Pantoja y John Moraga. Figueiredo ahora busca demostrar que su primera victoria sobre Benavidez no fue casualidad y que es digno merecedor del cinturón que Hnery Cejudo dejó vacante.

Considerado por muchos como uno de los mejores peleadores que nunca ganó un campeonato en UFC, Benavidez (28-6) tiene una nueva oportunidad para hacer realidad su sueño. A lo largo de su tremenda carrera, ha obtenido impresionantes victorias contra Jussier Formiga (dos veces), Henry Cejudo y Tim Elliott. Benavidez ahora espera igualar el marcador con Figueiredo y capturar el campeonato de peso mosca de UFC.

Conocido por su fuerte ground and pound, Hermansson (20-5) ha demostrado ser tan duro y valiente como los mejores del peso mediano. Victorioso en cuatro de sus últimas cinco peleas, el noruego ha logrado victorias emocionantes sobre ‘Jacaré’ Souza, David Branch y Thales Leites. Hermansson ahora pretende reafirmarse como un candidato al cinturón al eliminar a otro ex retador del título.

Ganador de la temporada 17 del The Ultimate Fighter, el currículum de Gastelum (16-5-1NC) contiene triunfos sobre los nombres más importantes de peso mediano e incluye una clásica batalla de cinco asaltos contra el actual campeón Israel Adesanya. También tiene sensacionales victorias sobre Michael Bisping, ‘Jacaré’ Souza y Tim Kennedy. Gastelum ahora espera continuar su ascenso al derrotar a Hermansson.

Cartelera del UFC Fight Island 2:

Cartelera principal del UFC Fight Island 2

Deiveson Figueiredo vs Joseph Benavidez (Título del peso mosca)

Jack Hermansson vs Kelvin Gastelum (peso medio)

Marc Diakiese vs Rafael Fiziev (peso ligero).

Ariane Lipski vs Luana Carolina (peso mosca)

Alexandre Pantoja vs Askar Askarov: (peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC Fight Island 2

Roman Dolidze vs Khadis Ibragimov ( peso semipesado)

Grant Dawson vs Nad Narimani (peso pactado)

Joe Duffy vs Joel Álvarez (peso ligero)

Brett Johns vs Montel Jackson (peso gallo)

Malcolm Gordon vs Amir Albazi (peso mosca)

Davi Ramos vs Arman Tsarukyan (peso ligero)

Carlos Felipe vs Serghei Spivac (peso pesado)

UFC Fight Island 2: Figueiredo vs. Benavidez: horarios en el mundo

Países Hora

Perú 4:00 p.m

Colombia 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

México 4:00 p.m.

Panamá 4:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

República Dominicana 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Nicaragua 3:00 p.m.

Guatemala 3:00 p.m.

El Salvador 3:00 p.m.

Honduras 3:00 p.m.

Costa Rica 3:00 p.m.

Estados Unidos (Las Vegas) 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami) 5:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York) 5:00 p.m.

Canales para ver Figueiredo vs. Benavidez por UFC Fight Island

España: DAZN

Estados Unidos: PPV, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: ESPN (Preliminares) y FOX Sports.

Chile: FOX Sports.

Argentina: ESPN y ESPN 2.

Perú: ESPN y ESPN 2.

Ecuador: ESPN y ESPN 2.

Colombia: ESPN y ESPN 2.

Uruguay: ESPN y ESPN 2.

Paraguay: ESPN y ESPN 2.

Costa Rica: FOX Sports.

Guatemala: FOX Sports.

Puerto Rico: FOX Sports.

Venezuela: ESPN y ESPN 2.

Bolivia: ESPN y ESPN 2.

