‘Pep’ Guardiola tras quedar eliminado de la FA Cup: “Somos humanos también”

Manchester City cayó por 2-0 ante el Arsenal en las semifinales de la FA Cup y quedó eliminado del certamen. Tras no poder ganar la Premier League, este es un nuevo golpe para el equipo de Josep Guardiola, quien asumió la responsabilidad de la derrota.

“No hemos jugado bien, no estábamos suficientemente preparados. Somos humanos también. El rival jugó bien y a veces esto pasa”, dijo Guardiola en la conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el encuentro.

‘Pep’ Guardiola también se refirió al partido que les toca jugar contra el Real Madrid por octavos de final de Champions League. El estratega español es consciente de que su escuadra tiene mucho por mejorar.

“De lo único que me arrepiento es de que no jugamos en la primera parte como lo hicimos en la segunda. Sabemos el nivel que hace falta en estas fases de competición. Quizá con esto lo entendamos. En la primera parte no estuvimos bien y sufrimos para jugar a nuestro nivel. No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar contra el Real Madrid”, aseguró.

PUEDES VER Arsenal eliminó al Manchester City y clasificó a una nueva final de la FA Cup

“Tenemos tiempo (para arreglar cosas antes del Real Madrid). Podemos hacerlo, cambiamos algo y lo hicimos. Mentalmente tenemos que ser más agresivos e ir más lejos”, añadió.

Manchester City derrotó en el partido de ida ante Real Madrid por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu con goles de Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne, mientras que para la ‘Casa Blanca’ descontó Isco. El encuentro de vuelta se jugará en cancha de los ‘cityzens’ el 7 de agosto.

