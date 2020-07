Barcelona vs. Alavés EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Se miden este domingo 19 de julio, desde las 10.00 a. m. (hora de Perú) y 5.00 p. m. (hora de España), por la jornada 38 de LaLiga Santander, en el estadio Mendizorroza, de Vitoria, a través de la señal de ESPN 2 y Movistar+.

Barcelona vs. Alavés EN VIVO: pronóstico del partido

Partido de mero trámite para ambas escuadras, que no aspiran a nada en esta última fecha del torneo español. Barcelona no debería tener problemas para imponerse en esta oportunidad, considerando que acumula siete victorias consecutivas en igual cantidad de duelos ante este mismo rival. A ello se suma el irregular desempeño del Alavés como local esta temporada, donde ha cosechado siete triunfos, seis empates y cinco derrotas.

Barcelona vs. Alavés EN VIVO: actualidad de los ‘Blaugranas'

Barcelona viene de una jornada amarga en la liga, pues perdió en casa ante Osasuna y tuvo que resignarse a ver cómo el Real Madrid, su rival de toda la vida, se proclamó campeón luego de dos temporadas.

El cuadro catalán afrontará este último partido del torneo local como una preparación para el duelo contra Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo de Quique Setién definirá la llave en el Camp Nou, donde le basta un empate sin goles para lograr el pase a la siguiente ronda.

Alavés vs. Barcelona EN VIVO: actualidad de los ‘Albiazules'

A salvo del descenso gracias a su victoria sobre el Betis de la última fecha, Alavés podrá ponerle fin a su desastroso andar en la liga desde la reanudación de la misma, pues de los diez partidos jugados hasta ahora, perdió siete, empató uno y apenas ganó dos.

El equipo vasco buscará terminar de la forma más decorosa posible esta campaña y prepararse para la siguiente temporada, donde el objetivo será mejorar el rendimiento en su quinto año consecutivo en la máxima categoría del fútbol español.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés EN VIVO?

Revisa la guía de horarios para saber desde qué hora seguir el partido Barcelona vs. Alavés EN VIVO por la última fecha de LaLiga.

Costa Rica: 9.00 a. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 12.00 p. m.

España, Francia, Italia: 5.00 p. m.

Barcelona vs. Alavés EN VIVO: canales para ver el partido

Consulta en qué canales ver el partido Barcelona vs. Alavés EN VIVO de acuerdo a tu ubicación geográfica.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

- España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga

- Estados Unidos: VidGo, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Alavés vs. Barcelona EN VIVO: posibles alineaciones

Alavés: Roberto, Martín, Magallán, Laguardia, Marin, Pina, Manu Garcia, Rioja, Édgar, Joselu, Lucas

DT: Asier Garitano

Barcelona: Neto, Roberto, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Braithwaite, Suárez.

DT: Quique Setién

