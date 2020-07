Barcelona vs. Alavés EN VIVO: canales y horario para ver la última fecha de la Liga Santander

Barcelona vs. Alavés EN VIVO juegan este domingo 19 de julio por la jornada 38 de la Liga Santander 19-20 en el estadio de Mendizorroza. La hora pactada para el arranque (EN DIRECTO ONLINE) es desde las 10.00 a. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora de España).

Si deseas seguir por INTERNET GRATIS el Barcelona vs. Alavés deberás engancharte a la web de La República Deportes que te llevará el minuto a minuto completo con los goles, mejores jugadas y resumen al término del partido.

PUEDES VER Arsenal eliminó al Manchester City y clasificó a una nueva final de la FA Cup [RESUMEN]

La previa

Con el segundo puesto garantizado el Barcelona afronta este encuentro como un mero trámite deportivo. En la jornada 37 su única obligación era ganar a Osasuna y esperar que el Real Madrid cayera ante el Villarreal. No fue así y los ‘azulgranas’ perdieron 1-2, recibiendo el gol de la derrota en el minuto 94.

Con ese resultado se esfumaron todas las posibilidades de seguir en la pelea del título liguero. En el campeonato el equipo de Quique Setién ha sumado 24 victorias, 7 empates y 6 derrotas, con 81 goles a favor y 38 en contra.

Hora del Barcelona vs. Alavés EN VIVO:

- Perú 1:45 p.m.

- México 1:45 p.m.

- Colombia 1:45 p.m.

- Ecuador 1:45 p.m.

- Bolivia 2:45 p.m.

- Chile 2:45 p.m.

- Paraguay 2:45 p.m.

- Venezuela 2:45 p.m.

- Argentina 3:45 p.m.

- Uruguay 3:45 p.m.

- Brasil 3:45 p.m.

- España 8:45 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Alavés EN VIVO?

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: SportsMax App, SportsMax 2, Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Italia: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- España: Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga

- Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

- Estados Unidos: VidGo, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.