Alianza Lima: Marulanda se pronuncia sobre la continuidad de ‘Fede’ Rodríguez

Alianza Lima tuvo que decidir entre Federico Rodríguez y Adrián ‘Rocky’ Balboa; solo uno podía quedarse en el club para acompañar al chileno Patricio Rubio en el ataque ‘blanquiazul’. Finalmente, fue ‘Fede’ quien se quedó en La Victoria.

Sin embargo, el vínculo que originalmente debía terminar a mediados de año, fue ampliado hasta el final del Torneo Apertura. Sin embargo, la duda sobre su continuidad hasta fin de año (Torneo Clausura y posible playoff) aún se encuentra en duda.

Sobre este tema, habló el director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, quien dejó en claro que la intención del club es contar con él hasta fin de año.

“Las conversaciones con el representante de Federico Rodríguez fueron hasta el Torneo Apertura. Hablé con Gustavo Zevallos y le dije que por favor charlara con el jugador. Yo también tengo una charla con él y con su representante”, señaló en entrevista con el portal ‘Los Renegrones’.

“Esto sigue, viene Copa Libertadores. Esto no va a parar hasta el 10 de octubre. Lo que no queremos, y hemos proyectado con Mario Salas es que no se desbalance la nómina. Fijo lo tenemos hasta donde se acordó, pero queremos hacer el esfuerzo y que nos acompañe hasta diciembre”, agregó.

Federico Rodríguez será el ‘9′ de Alianza Lima en los próximos dos encuentros de Copa Libertadores por la sanción que arrastra Patricio Rubio, quien acaba de firmar por un año y medio con los ‘íntimos’. A partir de ahí, será decisión de Mario Salas si el uruguayo acompañará al chileno en el ataque o será una alternativa de recambio.

