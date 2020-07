En una realidad atípica por la pandemia del coronavirus, la banda de Zinedine Zidane logró darle vuelta a la situación y sacar lo mejor de sí para hacer sonreír a los suyos. El emblema ganador del Real Madrid hoy ya tiene nombre y apellido, pues el técnico francés logró hasta lo más impensado con un grupo que lo respalda hasta en sus peores decisiones.

La ola de críticas que llegó a inicios de la temporada quedó de lado ante un Madrid arrollador en la vuelta al fútbol. El confinamiento le vino más que bien al cuadro blanco que hace un mes atrás veía lejano el primer lugar de La Liga con un Barcelona a cinco puntos de distancia. No obstante, queda claro que los partidos hay que jugarlos y vaya que los de Zidane lo tenían claro. Los ‘merengues’ ganaron 10 partidos seguidos y hoy levantan la copa, la número 34, de la temporada más larga de la historia, por el Covid-19, con siete puntos de ventaja y a falta de una fecha por jugarse.

El partido del título

El partido ante el Villareal era clave, pues en el Alfredo di Stéfano, Real Madrid solo necesitaba ganar para celebrar. Y fue partido indicado para que Benzema, un jugador criticado hasta el hartazgo, se reivindicara e hiciera gala de su talento e inteligencia que casi siempre aparece en momentos claves. Gol al minuto 29 de juego y el camino a la gloria se comenzó a escribir. Los ‘merengues’ controlaban el partido y nada hacía presagiar que ello iba a cambiar.

Transcurrían los minutos y si no hay polémica, no es un partido del Madrid. Es así que el árbitro Hernández Hernández sanciona un penal más que polémico contra el capitán Sergio Ramos y la visita se le echa encima. El VAR solo le dio la razón al hombre de negro y Ramos junto a Benzema quisieron emular los disparos de la dupla Messi-Suárez, pero no les salió bien. Invasión de Benzema y el tanto tuvo que repetirse. Esta vez Benzema tomó el balón para marcar un doblete. Sí, la realidad atípica hace que el francés lleve de la mano al Madrid a levantar la Copa. Con esta anotación, Bezema acumuló 21 tantos en la presente temporada española y se puso a dos goles del argentino Lionel Messi, quien lidera la tabla de goleadores.

Vicente Iborra redujo distancias en el minuto 84, ocasionando minutos de descuento de infarto. Una mano de Casimiro fuera del área provocó un tiro directo que hizo volar a Courtois e intervenir hasta en tres ocasiones para sacar remates de Gerard Moreno y de Bruno Soriano y que, con el belga batido, Burno Soriano no acertó a introducir en la portería.

Antes del pitazo final, Vinicius Jr. apareció para lucirse con una jugada individual y cederle el balón a Asensio para que este sentenciara todo. Sin embargo, previo a la jugada del brasileño, una mano de Benzema invalidó el tanto.

El pitazo final llegó y la sonrisa de Zidane contagiaba a cualquiera. Y es que once títulos en menos de cuatros años como entrenador del Real Madrid no es para menos. Esta temporada le tocó lidiar con la situación de Gareth Bale, que estuvo más fuera que dentro por algunos momentos, la posible salida de James Rodríguez que estuvo en boca de todos, las dudas de la titularidad de Modric y Kroos; y como si fuera poco, la dolorosa goleada frente al Atlético de Madrid en su primer cara a cara. A pesar de todo eso y en una realidad atípica, hoy Zidane y Real Madrid celebran.

El malestar de Lionel Messi tras quedarse sin La Liga

Barcelona cayó de local 2-1 ante Osasuna y el malestar de Lionel Messi tras el pitazo final no se hizo esperar. “Dije que si seguíamos de esta manera era difícil ganar la Champions y queda claro que no nos daba ni para La Liga. Necesitamos un poco de aire y pensar en la Champions. Es una competición de cero. Hay que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor”, señaló y se refirió al malestar que genera perder La Liga. “La gente del club está muy enojada y es normal porque nosotros también lo estamos. La gente se está quedando sin paciencia y es normal porque no le damos nada”, sentenció ofuscado el argentino.

Las cifras

209 partidos oficiales al frente del Real Madrid sumó Zinedine Zidane.

1 título cada 19 encuentros sumó el técnico francés frente al Madrid.