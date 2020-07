El heredero de Ramón Rodríguez inicia carrera en Cienciano del Cusco

Lleva en la sangre y toda la estirpe de un goleador. Con el reinicio de la Liga 1 quiere ganar algunos minutos para llenar los ojos del profesor Marcelo Grioni y ser considerado en un futuro no muy lejano como la principal arma de ataque del Papá de América. Paulo Rodríguez Muelle, junto a otros valores cusqueños fue promovido al primer equipo del Cienciano, el engreído de Ramón “Ratón” Rodríguez quiere dejar su marca tal como lo hizo su padre.

“Muy contento en firmar mi primer contrato profesional y mejor en Cienciano, sé que en esta etapa no tendré muchos minutos pero hay un proyecto a largo plazo con el profesor Grioni” refirió el delantero de 17 años de edad. Paulo sabe lo que es anotar con la camiseta del Cienciano, formó parte del equipo de promoción y reserva a mando del profesor Jorge Parihuana con tres goles en su haber.

PROMOVIDOS DEL PRIMER EQUIPO

La Administración del Club Cienciano del Cusco, liderada por Sergio Ludeña Visalot, incorporó al primer equipo a 5 juveniles cusqueños, quienes ayudarán a sumar minutos en la bolsa para lo que resta de la Liga 1.

Setrata de Sharif Ramírez y Paulo Rodríguez de la categoría 2003, Rodrigo Tagle de la categoría 2002 y Bryan Pozsgai de la categoría 2000. A ellos se suma también Diego Enríquez, arquero cusqueño de la categoría 2002 con 1.85cm de estatura, proveniente del club Sporting Cristal, quien a su corta edad ya debutó con los rimenses y es además uno de los pocos futbolistas jóvenes que ha pasado sostenidamente por la selección peruana sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20.