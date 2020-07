Los últimos meses del 2008 estuvieron marcados por un intenso sufrimiento para los hinchas de Alianza Lima. El club blanquiazul terminó el año peleando la baja, de la que se salvó por apenas un punto tras una irregular campaña en el Torneo Apertura y Clausura.

A mediados de esa temporada, el venezolano Richard Paéz llegó a La Victoria para tratar de corregir el mal rumbo del equipo. Su buena campaña al mando de la selección de su país convenció a los directivos para traerlo, aunque al final no le fue como se esperaba y terminó siendo echado a tres fechas para el término del campeonato.

Según contó el técnico, todo empezó con la venta de Reimond Manco al PSV, pues en su fiesta de despedida varios jugadores fueron acusados de cometer actos de indisciplina, por lo cual los hinchas exigieron acciones drásticas.

“La barra brava a mí me apretó dos veces, pues me pedían sacarlos, botarlos, no se qué, porque eran indisciplinados. Eran cuatro baluartes fundamentales (pero) no podía soportar este tipo de actos y tuve que sacarlos. Pero al final el que se fue fui yo, pues la directiva no entendía que tenía que asumir una postura de disciplina. Al final ellos decidieron no continuar con este proyecto y me echaron”, contó el estratega en diálogo con el semanario Azul y Blanco.

Paéz tuvo un buen arranque en Alianza, pero los resultados finales no lo acompañaron. Foto: Luis Jiménez/GLR.

El entrenador lamentó que los dirigentes no hayan tenido confianza en él para solucionar la situación y decidieran frenar el trabajo que se estaba realizando. “No entendieron mi proyecto que se le estaba sembrando que después acertadamente lo pude lograr con el Millonarios de Colombia”, manifestó.

No obstante, Páez reconoció que su decisión tal vez no fue la más acertada, aunque aseguró que ya todo está olvidado. “Yo de repente cometí el error de sacarlos, porque al final, igual me pasaron factura y me sacaron. Los directivos no entendían que era una demostración contundente de que la indisciplina, menos colectiva, se iba a aceptar. Pero todo ya pasó, igual los quiero a todos, díganle a Juan Jayo (uno de los involucrados) que lo quiero mucho”, sostuvo.

