Un nuevo video viral llega desde España y tiene como protagonista a un integrante del Cádiz CF, equipo que acaba de ascender a la Liga Santander. El atacante Alexander Mesa fue acusado de consumir drogas tras difundirse una entrevista en la cual aparece eufórico por el pase a la Primera División. Para callar a sus detractores, decidió pasar por un test de cocaína y terminó publicando los resultados en las redes sociales.

Las imágenes del video viral muestran a ‘Nano’, como también es conocido el delantero, desbordando alegría con el reportero del canal oficial tras concretarse el pase a la Liga Santander. En redes sociales los cibernautas adujeron que su emoción se debía a un consumo de estupefacientes.

“¿Tu eres de llorar?, ¿has llorado ya?”, le consultó el periodista. “No, todavía no, pero soy un animal, hermano. Estoy muy emocionado, muy emocionado”, respondió ‘Nano’ Mesa. “Has vivido momentos en el fútbol, ¿pero como este?”, fue la repregunta del reportero. “Ninguno, hermano. La verdad que he estado en primera, en muchas cosas buenas, pero un ascenso con este club la verdad es que es muy increíble, cómo lo vive la gente”, expresó el atacante compañero del peruano-suizo Jean Pierre Rhyner.

Tras las acusaciones, Mesa decidió frenar las críticas sometiéndose a un test de cocaína. Los resultados de este examen fueron compartidos por el mismo futbolista en sus redes sociales.

“En las últimas horas se ha creado bastante revuelo en relación al video de la entrevista publicada por Cádiz CF TV tras certificarse el ascenso a la Liga Santander. En estas circunstancias, me siento en la obligación de dar un paso al frente ante las acusaciones que faltan a la verdad y ponen en duda mi profesionalismo. Es por esto que con total tranquilidad y transparencia he decidido realizar el test oportuno para demostrar que los hechos de los que se me acusan son totalmente falsos. Y así ha sido, los resultados han confirmado el negativo”, inició el mensaje de Mesa.

“Las imágenes publicadas no son más que el resultado de la euforia propia de un acontecimiento de esta magnitud, la alegría que supone conseguir un objetivo por el que hemos trabajado mucho. Hemos vuelto a Primera División después de años muy difíciles para este club y estamos viviendo un momento único e histórico”, agregó el jugador de 25 años de edad.

“Me duele en el alma que algunas personas aprovechen un momento tan bonito para esta ciudad, con el fin de acusarme de hechos que no existen y que van en contra de mis valores como deportista y como persona. He hecho muchos sacrificios para llegar donde estoy hoy en día y jamás pondría en riesgo todo lo que el deporte me ha proporcionado. No empañemos este momento con calumnias sin fundamento, que no pueden llevar a nada positivo. Pido, por favor, respeto hacia mi persona y conciencia para dejarnos vivir este momento con la felicidad que merecemos”, finalizó su comunicado.

Cádiz CF volvió a la Liga Santander después de 14 largos años, en ese periodo naufragó en Tercera División. En el plantel sobresale el nombre de Jean Pierre Rhyner, futbolista que nació en Suiza, pero que cuenta con la nacionalidad peruana.

Nano Mesa, jugador de Cádiz CF de España, se sometió a test de cocaína tras ser acusado de consumidor.

El defensa de 24 años de edad ha tenido los reflectores encima en los últimos días debido al interés que hay en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para integrarlo en la selección peruana.

