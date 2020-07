VER EN VIVO Valencia vs. Espanyol se enfrentan desde el Estadio Mestalla en partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes. VER Valencia vs. Espanyol EN DIRECTO ONLINE por ESPN a las 2.00 p. m. en el horario peruano a las 9.00 p. m. en España,

Valencia en su intento por llegar a la zona de clasificación a la Europa League, se medirá ante un descendido Espanyol, que juega por el honor, tras ocupar en el último lugar de la tabla de posiciones en la competencia española.

Posibles alineaciones del Valencia vs. Espanyol EN VIVO ONLINE:

Valencia: Domènech, Wass, Mangala, Paulista, Jaume Costa, Parejo, Kondogbia, Guedes, Ferran, Gameiro y Gómez

Espanyol: Diego López, Javi López, Bernardo, Cabrera, Didac Vilà, Marc Roca, David lópez, Sergi Darder, Embarba, Wu Lei y Raúl De Tomás

Valencia vs. Espanyol: bajas en el conjunto ‘Che’

Valencia no podrá contar con los lesionados Cristiano Piccini y Rodrigo Moreno, y podrían unirse a esta lista Manu Vallejo y José Luís Gayá que son duda.

¿Qué canal transmitirá el Valencia vs. Espanyol EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Valencia vs. Espanyol EN VIVO se transmitirá vía ESPN, Movistar, Sky, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile: ESPN Play Sur

- China: iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

- Colombia: ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 10

- Alemania: DAZN

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur

- España: Movistar Laliga 5, Mitele Plus, Movistar+

- Reino Unido: Premier Player HD

- Estados Unidos: Fanatiz USA

- Uruguay: ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juega Valencia vs. Espanyol EN VIVO HOY?

Valencia vs. Espanyol EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 37 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 2.00 p. m. y 9.00 p .m. en España.

- Argentina: 4:00 p. m.

- Bolivia 3:00 p. m.

- Brasil 4:00 p. m.

- Canadá 3:00 p. m.

- Chile 3:00 p. m.

- Colombia 2:00 p. m.

- Costa Rica 1:00 p. m.

- Cuba 3:00 p. m.

- Ecuador 2:00 p. m.

- El Salvador 1:00 p. m.

- Estados Unidos 3:00 p. m. - 12:00 p. m.

- México 2:00 p. m.

- Nicaragua 1:00 p. m.

- Panamá 2:00 p. m.

- Paraguay: 3:00 p. m.

- Perú 2:00 p. m.

- Puerto Rico 3:00 p. m.

- Uruguay 4:00 p. m.

- Venezuela 3:00 p. m.

¿Cómo ver Valencia vs. Espanyol EN VIVO ONLINE?

Para ver Valencia vs. Espanyol EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Valencia vs. Espanyol EN VIVO?

Valencia vs. Espanyol EN VIVO se enfrentan este jueves 16 de Julio desde el Estadio Mestalla a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

