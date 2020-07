Real Madrid se coronó campeón por trigésima cuarta vez en su historia de LaLiga española, luego de derrotar 2-1 a su similar del Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El conjunto blanco ganó el galardón gracias a un doblete del francés Karim Benzema.

Tras el pitazo final del choque ante el ‘Submarino Amarillo', se dio paso a los festejos del Real Madrid y uno de los grandes momentos lo protagonizaron el director técnico Zinedine Zidane y el capitán del equipo Sergio Ramos.

En medio de las celebraciones se aprecia que Ramos y Zidane se estrecharon un fuerte abrazo e incluso el referente de la zaga blanca le dio un beso a ‘Zizou’, reafirmando que ambos tienen un lazo inquebrantable.

Real Madrid campeón: declaraciones de los protagonistas

“Es un premio a la constancia, al trabajo; cuando lo haces bien acabas teniendo recompensa. Ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir. La Liga del trabajo, del esfuerzo y la constancia. Ser regular ha sido lo más importante. Quizá la Liga del coronavirus, que esperamos que no haya más como este”, declaró en los micrófonos de Movistar Sergio Ramos.

“Ha sido una temporada atípica después de lo que hemos vivido, pero yo creo que la claridad después del confinamiento era clara, que teníamos que ganar todo lo que teníamos por delante porque no dependíamos de nosotros; no había margen de error. Hemos salido cada partido a ganarlo. Todos los partidos no se pueden ganar de forma tranquila. Nuestra 34ª Liga, la quinta mía, muy contento por el trabajo realizado”, añadió.

Zinedine Zidane, por su parte, celebró su título más deseado, una segunda Liga que aseguró “tiene un sabor particular”, que premia “una lucha constante” y agradeció a sus jugadores.

”Me siento muy feliz. La primera Liga fue fenomenal, pero creo que esta tiene un sabor particular tras dos meses en casa, volvemos y nos preparamos de una manera diferente y conseguimos la liga española, que es la más difícil. Ha sido un éxito de todos porque es un equipo con mucho sacrificio. Estoy muy feliz”, aseguró en rueda de prensa el DT ‘galo’.

