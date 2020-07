Leeds United de Marcelo Bielsa se acerca al ascenso de la Premier League

El argentino Marcelo Bielsa ya acaricia el ascenso a la Premier League con el Leeds United, que necesita sacar un punto de sus últimos dos encuentros para estar en la máxima categoría del fútbol inglés en la próxima temporada.

Este jueves 16 de julio de deshizo del Barnsley gracias a un 1-0 con un gol en propia puerta de Michael Sollbauer en la primera parte que allanó el camino de los pupilos de Bielsa.

El triunfo el miércoles del Brentford impidió que este jueves pudiera haber celebración en Elland Road, pero con esta victoria al Leeds United de Marcelo Bielsa se le pone todo de cara para asegurar el ascenso directo próximamente.

La primera oportunidad la tendrá este domingo 19 de julio fuera de casa ante el Derby County en la penúltima jornada de la Championship. Ese día le valdrá el empate al Leeds, pues su más cercano contrincante, West Brom, se ubica a cinco puntos de distancia.

En caso de no conseguirlo, la definición la jugará en condición de local en la última fecha de la competencia contra el Charlton Athletic, aunque la intención del director técnico argentino y su plantel es concretar el título en el próximo encuentro

PUEDES VER Arsenal se motiva saliendo al campo con la música de Triple H [VIDEO]

Preguntado sobre si el ascenso era el único objetivo o si aspiraba al título, Marcelo Bielsa sonrió: “Esta pregunta solo tiene una respuesta. Todavía no hemos ascendido y hasta que no resolvamos este problema matemáticamente, no podemos hablar de más”.

“Quiero reconocer el trabajo de nuestro rival de hoy, lo intentaron de todas las maneras posible y quizás merecieron otro resultado”, añadió el exDT de Marsella, la selección de Chile y la ‘albiceleste'.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.