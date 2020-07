Para Othoniel Arce la esencia del fútbol es el gol y la esencia del gol un buen festejo del autor. Agradece que en el reinicio de la Liga 1 haya posibilidad de abrazar a un compañero o darse un baile cada que meta la pelota en el arco rival. “El mío es un baile mexicano que lo hago para alegrar a los compañeros y a la gente que nos está viendo. Es bueno que no nos priven de la emoción de un festejo”.

El delantero del FBC Melgar reconoció que extraña su romance con las redes rivales pero que primero debe ganarse el titularato en el equipo. Aseguró su paisano Omar Tejeda podría tener chances de acompañarlo en el ataque y que sería ideal que se apruebe la posibilidad de que cinco extranjeros estén en el once inicial de cada partido.

“En Melgar no hay un equipo base, hoy puedo ver a todos mis compañeros trabajando muy bien y con ganas de estar en la Liga 1. No puede decir en qué porcentaje de nivel podremos llegar al primer partido pero con lo que hacemos hasta ahora seguro que será óptimo para pelea por el título”, dijo en conferencia virtual.

Othoniel Arce es uno de los goleadores del Apertura de la Liga 1 y además anotó en la Copa Sudamericana ante Nacional de Potosí. Sobre la posibilidad de que la vuelta al fútbol por petición de algunos clubes como el Deportivo Binacional se manifestó en contra por no considerarlo justo.

“Por ejemplo, no sería justo que Alianza Universidad que está hace un mes en Lima se vea perjudicado. Nosotros también empezamos en las fechas señaladas y estamos cumpliendo protocolos. No sería legal que otros clubes que no trabajan se vean beneficiados postergando el inicio del torneo”, refirió.