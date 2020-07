‘Maracanazo’, la victoria más recordada en la historia del fútbol cumple 70 años

View this post on Instagram

Ayer hace 68 años. Final Mundial de 1950. Brasil y Uruguay empatan 1-1 a falta de 10 minutos para el final. Con el empate, Brasil es campeón. Gol de Alcides Ghiggia y Uruguay se corona ante un Maracaná enmudecido, con 203.000 espectadores. Cuentan que ese día, una decena de personas se suicidaron arrojándose de los palcos, tras la derrota. Y justo hoy, hace tres años, falleció Ghiggia, autor del gol que culminó la hazaña más épica en la historia de los Mundiales. Cuando el fútbol y el destino, se unen... #QueLindoEsElFutbol #Maracanazo #juezcentral