Edson Aubert: “En Melgar hay que ganarse el puesto, nadie lo compró”

En el FBC Melgar ningún jugador tiene asegurado el puesto de titular. Si es que el futbolista quiere estar entre los once para los partidos oficiales tiene que demostrar un buen trabajo diario. “Todos trabajamos para ser titulares en la Liga 1. En mi caso me esfuerzo día a día para poder ganarme el puesto.Nadie tiene el puesto comprado el once que le toque ir a la cancha siempre será el que trabaja mejor”, refirió Edson Aubert.

A pesar de que el arequipeño está considerado en el posible equipo base que presente el entrenador Carlos Bustos asegura que en un plantel con buenos futbolistas la competencia es siempre muy fuerte. Sobre la actualidad melgariana opinó: “Los trabajos físicos son los más complicados pero a la vez los más importantes. Estamos llegando al nivel que requiere el comando técnico”.

Aubert resaltó la excelente relación que hay con la directiva y el comando técnico, eso es un impulso importante para lograr el éxito.

Por otra parte, pidió profesionalismo total a todos sus colegas deportistas ya que el más mínimo error podría perjudicar todo lo avanzado en busca de que haya otra vez partidos oficiales en la pantalla de televisión. “Es todo muy distinto porque hay que seguir todos los protocolos por el COVID - 19 y ser lo más profesionales posible para que se reinicie el fútbol peruano. Hacemos todo lo que nos piden para que no se malogre nada”.