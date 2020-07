Athletic Bilbao vs. Leganés EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports y Gol TV por la jornada 37 de la Liga Santander de España en el estadio san Mamés. Este duelo arrancará desde las 2.00 p. m. (horario de Perú) y 9.00 p. m. (España).

Para seguir ONLINE GRATIS por INTERNET el Athletic Bilbao vs. Leganés, tendrás que engancharte a la web de La República Deportes que te llevará los goles, mejores jugadas y resumen al finalizar el duelo.

Athletic Bilbao vs. Leganés: ¿Cómo llegan los Leones?

El Athletic Bilbao llega con 3 triunfos en los 5 últimos encuentros que disputó por la Liga Santander (2 derrotas). En el camino venció al Levante (1-2), al Valencia (0-2) y al Mallorca (3-1), y en la que también ha sido derrotado por el Sevilla (1-2) y el Real Madrid (0-1).

Athletic Bilbao vs. Leganés: ¿Cómo llegan los ‘pepineros'?

Por su parte, el Leganés suma 3 encuentros consecutivos sin perder en Liga Santander (2 victorias y 1 empate), en el trayecto ha dejado ir puntos empatando fuera de casa frente al Eibar (0-0) y en la que ha logrado ganar al Valencia (1-0) y al Espanyol (0-1). Antes de estos buenos resultados había perdido contra el Sevilla (0-3) y el Osasuna (2-1).

Horario del Athletic Bilbao vs. Leganés

Athletic Bilbao vs. Leganés EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 37 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 2.00 p. m. y 9.00 p .m. en España.

- Argentina: 4:00 p. m.

- Bolivia 3:00 p. m.

- Brasil 4:00 p. m.

- Canadá 3:00 p. m.

- Chile 3:00 p. m.

- Colombia 2:00 p. m.

- Costa Rica 1:00 p. m.

- Cuba 3:00 p. m.

- Ecuador 2:00 p. m.

- El Salvador 1:00 p. m.

- Estados Unidos 3:00 p. m. - 12:00 p. m.

- México 2:00 p. m.

- Nicaragua 1:00 p. m.

- Panamá 2:00 p. m.

- Paraguay: 3:00 p. m.

- Perú 2:00 p. m.

- Puerto Rico 3:00 p. m.

- Uruguay 4:00 p. m.

- Venezuela 3:00 p. m.

Canales para ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Leganés

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Brasil: Watch ESPN Brasil

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- El Salvador: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Italia: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- España: Gol

- Estados Unidos: Fanatiz USA

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Athletic Bilbao vs. Leganés: Historial

- Leganés 1-1 Athetic Club | Liga Santander | 25.09.19

- Leganés 0-1 Athetic Club | Liga Santander | 24.04.19

- Athetic Club 2-1 Leganés | Liga Santander | 20.08.18

- Athetic Club 2-0 Leganés | Liga Santander | 11.03.18

- Leganés 1-0 Athetic Club | Liga Santander | 22.10.17

