Barcelona se quedó sin el título de LaLiga Santander este jueves 16 de julio luego de caer 2-1 con Osasuna en el Camp Nou, con lo que Real Madrid se convirtió en el campeón del fútbol español. Lionel Messi no pudo ocultar su frustración y su rabia por el terrible partido y la caótica situación que vive el club catalán desde hace algunas semanas.

El astro argentino no dudó en criticar al equipo por la desastrosa actuación ofrecida y también arremetió indirectamente contra su técnico Quique Setién. Además, dejó en claro que el cuadro ‘blaugrana’ debe dar un giro de 360° grados porque se viene el choque de vuelta con Napoli en la Champions League.

Leo Messi declaró a Movistar LaLiga y dejó en claro su preocupación por ese encuentro por el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, pues dejó entrever que el Barça tendría varias opciones de ser eliminado si no hacen cambios drásticos, pues recordó las derrotas con Roma y Liverpool en las anteriores ediciones.

Se viene la Champions League

“No esperábamos... no queríamos terminar la Liga de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año. Fuimos un equipo irregular, débil, al que nos ganan por intensidad y al que nos marcan fácil gol. Perdimos muchos puntos donde no debíamos”, indicó el futbolista rosarino.

“La gente seguro que está muy caliente y enojada por lo ocurrido esta temporada, y es normal porque nosotros también lo estamos. Es lógico que estén de esa manera, porque venimos de dónde venimos, de las derrotas de Roma y Liverpool, y es normal porque nosotros no les damos nada”, añadió.

Gol de Messi a Osasuna

“Lo dije hace tiempo que si seguíamos así sería muy difícil ganar la Champions y no ha dado ni para ganar la Liga. Y si no reaccionamos no ganaremos ni al Nápoles. Nos viene bien el parón para limpiar la cabeza y descansar, pensar que en la Champions partimos de cero y que son cuatro partidos que te pueden dar el título que todos deseamos. Pero para eso, debemos cambiar mucho y hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos por los árbitros”, expresó Messi.

Elogios a Real Madrid

El crack argentino reconoció lo hecho por el Madrid desde la reanudación del torneo: “El Real hizo lo suyo; después del parón hasta ahora no perdió y eso tiene mucho mérito, pero nosotros ayudamos y mucho para que se lleven la Liga ellos. Tenemos que hacer autocrítica, empezando por los jugadores”.