Mario Salas utilizaría a Patricio Rubio y Beto Da Silva juntos

Alianza Lima necesita salir campeón este año tras dos temporadas consecutivas que quedó en segundo lugar. Mario Salas ya tiene en mente todas las variantes para lograr el objetivo principal.

‘El Comandante’ tendría en consideración arrancar algunos partidos con doble punta. Los elegidos serían Patricio Rubio y Beto Da Silva. Alianza Lima jugó 4-4-2 en el 2019, por lo que los jugadores se adaptarían rápido a la idea.

El ‘Pato’ Rubio comentó hace algunos días que pese a ser un delantero de área le gusta retroceder y sumarse al sistema de pases para generar ocasiones de gol. El ‘Comandante’ espera que el atacante chileno llegue a Perú para probar el esquema.

Los ‘íntimos’ también cuentan con Federico Rodríguez y Cristian Zúñiga, dos delanteros extranjeros que podrían ser tomados en cuenta cuando haya rotación. El chileno y ‘Bebeto’ serían las primeras opciones.

“Me imagino que vieron algunos videos. Soy más tipo Humberto Suazo o Eduardo Vargas, que son jugadores que se recogen, a parte de estar en el área y de llegar también, juegan para el equipo. Me gusta también meter asistencias y llegar mucho desde atrás, cosa que encuentro más fácil que estar parado como un ‘9′ ya referenciado, algo que también sé hacer”, comentó Rubio en entrevista con el programa ‘La hora blanquiazul’.

“Aguanto muy bien el balón, pero eso ya es más característico de los ‘9′ netos, que ya se ven cada vez menos. Cuando me piden aguantar, apoyar, descargar, girar, meter un pase, filtrar, llegar al arco, lo hago. El fútbol ha ido mutando y con eso también va mutando el jugador. He estado de volante mucho tiempo en inferiores, me ayudó para tener una buena visión del juego”, concluyó.

