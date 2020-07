Universitario: Carlos Moreno y Solución y Desarrollo quedaron impedidos de ejercer como administradores concursales

Carlos Moreno y la empresa Solución y Desarrollo Empresarial no podrán ejercer el cargo de administradores concursales, señaló Indecopi a través de la última resolución emitida por su Comisión de Procedimientos Concursales (CCO). La entidad decidió tomar la decisión argumentando que el administrador temporal de Universitario incumplió los requisitos de ley.

En el documento publicado por la CCO de Indecopi, se señala que se dejó sin efecto el registro de Moreno como persona autorizada para actuar como administrador de empresas sometidas a procedimiento concursal debido a que no fue capaz de acreditar su clasificación como “normal” en las centrales de riesgo crediticio.

La resolución especifica que, debido a que la CCO no está facultada para designar a un nuevo administrador concursal, se permitirá que Moreno se quede de forma provisional en el puesto hasta que la Junta de Acreedores decida a su reemplazo, proceso programado para el próximo agosto. No obstante, se señala que no podrá disponer del patrimonio de Universitario, bajo riesgo de ser sancionado de acuerdo a ley.

Solución y Desarrollo impedida de administrar a la ‘U'

Además, la empresa Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C., tampoco podrá asumir como administradora temporal del club, pues fue retirada del mismo registro en el que estaba inscrito Moreno. Esto también alcanza a las otras empresas en las que actualmente la entidad había estado interviniendo.

En tanto, respecto de los acuerdos tomados por la Junta de Acreedores de Universitario el último 14 de febrero, al CCO decidió agrupar en válidas y nulas las decisiones tomadas en dicha reunión según figuran en el siguiente cuadro:

Finalmente, la CCO invocó a que los administradores y liquidadores concursales que resulten elegidos posean “os más altos estándares de solvencia económica, moral, profesional y de confianza y buena fe en los negocios mientras mantengan su registro vigente, atendiendo a los deberes fiduciarios que deben cumplir por la naturaleza de sus funciones”.

