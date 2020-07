Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO ONLINE chocan este jueves 16 de julio por LaLiga Santander. El Alfredo Di Stéfano albergará este encuentro programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2.

Para seguir ONLINE GRATIS por INTERNET el Real Madrid vs. Villarreal, tendrás que engancharte a la web de La República Deportes que te llevará los goles, mejores jugadas y resumen al finalizar el duelo.

El Real Madrid quiere sentenciar la que sería su trigésimo cuarta Liga, la segunda de Zinedine Zidane, extendiendo su racha victoriosa de nueve triunfos consecutivos ante un Villarreal que pretende aplazar el alirón blanco.

PUEDES VER

Es una Liga de autor con el nombre de Zidane. Es el título más deseado por el técnico francés, que por encima de las tres ‘Champions’ consecutivas siempre escoge la Liga como el de mayor dificultad. La firmeza de su Real Madrid tras el parón, sin poder contar con Eden Hazard en plenitud física, prescindiendo de jugadores que debían tener otro rol como Gareth Bale o James Rodríguez, con lesiones en ataque que dejaron a Karim Benzema como único 9, reivindica la figura del técnico francés.

La gestión de Zidane volteó la situación respecto al Barcelona, líder antes de la pausa sanitaria, y la firmeza mostrada en resultados deja en manos del Real Madrid sentenciar el título en la penúltima jornada de liga. Villarreal en el estadio Alfredo di Stéfano es la primera opción. Butarque y un Leganés que se juega la vida sería la segunda.

El duelo llega con la petición del club y todos los estamentos hacia el madridismo para que celebre la Liga en sus casas, en los balcones, como en la época del confinamiento por el coronavirus. La situación del país no invita a celebraciones multitudinarias y el equipo no acudirá, como es tradición, a la fuente de La Cibeles a dedicar el título en caso de ganarlo.

PUEDES VER

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Hazard y Benzema.

Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Quintillà; Trigueros, Iborra o Anguissa; Ontiveros, Moi Gómez, Chukwueze; y Gerard Moreno.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Alavés?

- Perú: 3.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: canales

Sigue la transmisión del partido entre Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO vía ESPN 2, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, y otros canales.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.