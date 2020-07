Bernardo Cuesta participó por primera vez en los entrenamientos de su nuevo club el Puebla FC de México. El futbolista argentino llegó a tierras aztecas la mañana del lunes y firmó su contrato por una temporada en el equipo que dirige el peruano Juan Reynoso. Ambos campeones con el FBC Melgar en el 2015 en Arequipa.

Con indumentaria deportiva de color celeste el argentino está en Los Olivos (Centro Deportivo) para los trabajos. Según informó la periodista Diana Ballinas, el técnico Juan Reynoso destacó su mentalidad ganadora y lo que puede aportar dentro y fuera de la cancha, lo considera “una variedad de nueve más”.

El club Puebla FC de México deberá hacer oficial su presentación en cualquier momento. Según el periodista Antonio Zamora el futbolista dio breves declaraciones: “Estoy muy contento de llegar a un equipo como Puebla. Físicamente estoy perfecto. Ambas partes fuimos expeditos para llegar a acuerdo”, twiteó.

Cuesta buscará romper la mala racha goleadora que lo persigue cuando juega en un equipo que no es el FBC Melgar en el que ostenta 119 tantos. No tuvo buena fortuna en el The Strongest de Bolivia, en el Junior FC de Colombia, en Huachipato de Chile y hasta el mes pasado en el Buriram United de Tailandia.