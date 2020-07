Barcelona vs. Osasuna EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Se miden por la penúltima jornada de LaLiga Santander 2019/2020, a partir de las 2.00 p. m. (Perú) y 9.00 p. m. (España), en el Camp Nou, vía DirecTV Sports y Movistar+.

Para seguir todo el fútbol español como este partido, súmate a la cobertura ONLINE que La República Deportes realizará en este compromiso, con la narración minuto a minuto y los goles y mejores jugadas. Además, consulta el resumen y marcador del encuentro tras el pitazo final.

¿A qué hora ver el Barcelona vs. Osasuna EN VIVO?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

España, Francia, Italia: 9.00 p. m.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: pronóstico del partido

El duelo entre catalanes y navarros por la fecha 37 de LaLiga Santander tiene como claro favorito al equipo ‘culé’, que no cae contra los ‘rojillos’ desde hace ocho años, misma cantidad de cruces que han sostenido desde entonces. Además, Barcelona no ha perdido como local en esta temporada, mientras que Osasuna solo ha podido ganar en cinco oportunidades fuera de casa.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: actualidad del ‘Barça'

Esta podría ser la última jornada que el equipo blaugrana ostente su corona de vigente campeón, pues el Real Madrid podría consagrarse si consigue vencer en su partido ante Villarreal. A los dirigidos por Quique Setién solo les queda ganar y esperar que el Madrid no sume de a tres para conservar una mínima posibilidad en la fecha final.

En la interna del club, sin embargo, los jugadores parecen haberse ya resignado y estarían enfocándose más bien en el otro reto que les queda: la Champions League. Luis Suárez, segundo goleador del Barça esta temporada, declaró a inicios de semana: “Para ser sincero, ganar La Liga es casi imposible. Ahora hay que acabar bien e ir a por la Champions”. En el último partido liguero, un gol de Arturo Vidal bastó para la victoria por 1-0 ante el Valladolid.

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: actualidad de los ‘Rojillos’

Con su victoria de la fecha pasada ante el Celta por 2-1, Osasuna estableció una curiosa marca en el torneo: es el único equipo con igual cantidad de partidos ganados, empatados y perdidos (doce en cada uno), estadística que inevitablemente variará en su visita de este miércoles al Camp Nou.

El equipo de Navarra cumplió con el objetivo de permanecer en la máxima división del fútbol español luego de conseguir el ascenso la temporada pasada. A estas alturas del campeonato, el modesto cuadro del norte de España ya no se juega nada, por lo que solo intentará cerrar de forma decorosa su participación en el certamen.

¿Dónde ver Barcelona vs. Osasuna por LaLiga?

- Argentina - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil - Fox Premium

- Chile - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Estados Unidos - Fanatiz USA, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

- España - Movistar+, Movistar Laliga 1

- Italia - DAZN

- Francia - Free, beIN Sports 3, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Barcelona vs, Osasuna EN VIVO: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi; Suárez y Braithwaite.

DT: Quique Setién

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Íñigo Pérez; Gallego, Adrián.

DT: Jagoba Arrasate

