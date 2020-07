La derrota de Deportivo Binacional ante River Plate será uno de los encuentros más recordados debido a la abultada victoria de los ‘millonarios’ por una diferencia de 8 a 0. Sin embargo, para Jeickson Reyes el compromiso no fue desalentador, pues se trataba de un duelo ante uno de los clubes más poderosos del continente en la Copa Libertadores.

“Fue un golpe muy duro, pero como uno ya tiene años en el fútbol, acá no se pueden buscar excusas. Muchos dirán que Binacional jugó mal, pero mi autocrítica fue que no hicimos un mal partido. En lo personal me llevo una buena impresión de ese partido y siempre va a quedar marcado en mí por el resultado, por haber jugado con River, por la Copa. Yo no perdí 8 a 0 contra cualquier equipo. Yo perdí 8 a 0 contra River”, expresó Jeickson Reyes a Olé.

Además, el futbolista de 32 años considera que este resultado no lo sentencia como un mal equipo, además que tampoco simplifica las posibilidades de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, en la cual espera llegar lo más lejos posible.

“Mucha gente dice que después de ese resultado uno ya no sirve, y al que sea débil de cabeza lo va a tumbar... pero uno que es fuerte mentalmente sabe que hasta a los mejores equipos le ha pasado en su momento, como a Brasil contra Alemania. Y ellos son de la alta élite, eh. Entonces, uno tiene que ver lo que ha pasado, reaccionar y actuar”, expresó Jeickson Reyes.

Además, agregó: “Nos ha tocado un grupo dificilísimo, pero yo lo tomo como una oportunidad que te da Dios de poder enfrentarte a equipos con tanto nombre en el mundo. No lo veo como algo malo, lo veo como una oportunidad”, sentenció el lateral de Binacional.

