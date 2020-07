[VER AQUÍ] Barcelona vs. Osasuna EN VIVO por DirecTV: canales y horarios del partido de LaLiga

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO se enfrentan desde el Camp Nou EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports, Movistar y SKY LIVE a las 2.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en España, en el partido por la fecha 37 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Barcelona recibe al Osasuna en su último partido en casa sin depender de sí mismo para optar al título de la liga española, por lo que aprovechará para recuperar sensaciones y encontrar su mejor versión de cara a vuelta de la Champions League en agosto.

🔜 Próximo partido: #BarçaOsasuna

🗺⏰ La guía para seguir el encuentro https://t.co/B3ysR0Mgf5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2020

Los de Quique Setién afrontan esta semana un nuevo choque sin margen de error, ya que, a pesar de las insistencias del técnico en que pelearán por el título hasta el final, necesitan ganar sus dos próximos partidos y que el Real Madrid, a 4 puntos de distancia, consiga sólo 1 punto de los 6 posibles.

🎙 RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: “Tenemos la oportunidad de poner la guinda a esta gran temporada”.#BarçaOsasuna



▶️ https://t.co/EW1Cjlbr86 pic.twitter.com/MY5sepzESU — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) July 15, 2020

Con un Madrid que podría ser alzarse campeón en caso de derrotar al Villareal, los azulgranas intentarán ofrecer una buena imagen después de un final de competición accidentado, en el que han mostrado su cara más irregular y en el sufrieron a la hora de materializar sus ocasiones ante rivales inferiores.

De cara a este partido ante Osasuna, el técnico cántabro tiene la opción de apostar por un once titular continuista, con presencia mayoritaria de titulares, o introducir rotaciones para dar minutos a jugadores menos utilizados o del filial.

Probables alineaciones del Barcelona vs. Osasuna EN VIVO:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi; Suárez y Braithwaite.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Íñigo Pérez; Gallego, Adrián.

Estadio: Camp Nou

¿A qué hora juega Barcelona vs. Osasuna EN VIVO HOY?

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 37 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 9.00 p .m. en España.

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 9.00 p. m.

- Italia: 9.00 p. m.

- Francia: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Osasunas EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Barcelona vs. Osasuna EN VIVO se transmitirá vía DirecTV Sports, Movistar, Sky, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Fox Premium

- Canadá: Radio Barca, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- China: QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Sport Denmark

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

- Francia: Free, beIN Sports 3, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania: DAZN

- Guatemala: Sky HD

- Internacional: Facebook Live, Radio Barca, Bet365

- Italia: DAZN

- Japón: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Portugal: Eleven Sports 3 Portugal

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

- España: Movistar+, Movistar Laliga 1

- Reino Unido: Premier Player HD

- Estados Unidos Fanatiz USA, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Cómo ver Barcelona vs. Osasunas EN VIVO ONLINE?

Para ver Barcelona vs. Osasuna EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Osasunas EN VIVO?

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO se enfrentan este jueves 16 de Julio desde el Camp Nou a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

